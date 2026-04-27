鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-04-28 06:50

多家外媒週一 (27 日) 報導，全球晶片級光學解決方案領導廠商 POET Technologies 遭 ASIC 設計服務巨擘 Marvell Technology 取消所有與 Celestial AI 相關的採購訂單，理由是指控 POET 違反保密條款。

光學晶片商POET洩密 遭Marvell狠砍全部訂單 股價近「腰斬」 (圖：POET Technologies X)

消息一出，POET 週一盤中一度來到最低 7.50，終場暴跌逾 47%，報每股 7.95 美元，市場信心明顯受挫。

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據悉，Marvell (MRVL-US) 已於 4 月 23 日正式通知 POET (POET-US)，告知 POET 其披露了與採購訂單及出貨細節相關的資訊，違反雙方的保密條款 。

遭取消的訂單中，包含部分早期生產產品，且相關內容曾出現在 2023 年 4 月的一份新聞稿中，埋下此次爭議導火線。

此次糾紛發生在 Marvell 今年 2 月完成對 Celestial AI 的收購之後。Marvell 認為，POET 在未經授權情況下公開與 Celestial AI 相關的訂單細節，已觸及合作紅線，進而決定全面終止相關採購。

儘管核心客戶關係出現變數，POET 仍對外強調，公司營運重心未受動搖，目前仍持續推進 AI 與光通訊領域的產品開發與長期策略。

公司並指出，對其他客戶的出貨維持正常節奏，同時亦提及一筆先前已公布、金額約 500 萬美元、對象未具名的科技合作案，試圖穩定市場預期。