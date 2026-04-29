鉅亨網編譯段智恆 2026-04-30 03:30

《路透》周三 (29 日) 獨家報導，太空探索公司 SpaceX 在提交的首次公開募股 (IPO) 文件中披露，公司治理架構將賦予創辦人馬斯克極高控制權，實質上僅能由其本人決定是否被撤換執行長與董事長職務。

文件指出，馬斯克的去留須由持有 B 類股份的股東表決，而該類股份具備每股 10 票的超級表決權，且由馬斯克掌控，使其能左右董事會成員的選任與解任。

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根據文件內容，若馬斯克長期持有相當比例的 B 類普通股，將可持續控制董事會多數席次與公司重大決策。這項設計建立在 SpaceX 計畫採行的雙重股權架構之上，該制度在創辦人主導的科技公司中並不罕見，通常用於確保創辦人在上市後仍保有經營主導權。

不過，專家指出，即便在雙重股權制度下，董事會一般仍保有形式上的執行長任免權，透過股權影響董事會決策已屬常見，但直接將去留與創辦人持股權力掛鉤的設計相對少見。哈佛法學院教授貝布丘克 (Lucian Bebchuk) 表示，通常執行長是否去留仍由董事會決定，控制股東多透過更換董事會來間接影響，而非直接限制董事會權限。

SpaceX 在文件中亦提醒潛在投資人，此一治理架構將限制或排除股東對公司決策與董事選舉的影響力。根據規劃，公開市場投資人將持有 A 類普通股，而內部人士持有具超級表決權的 B 類股份，使馬斯克在 IPO 後仍掌握多數投票權。

分析指出，這種高度集中控制權的設計，較一般科技公司更進一步，可能削弱公司治理的制衡機制。相比之下，特斯拉採用單一股權架構，雖然馬斯克仍具影響力，但治理形式上仍保留較多董事會權限。

此外，SpaceX 已將公司註冊地遷至德州，延續馬斯克將特斯拉遷離德拉瓦州的策略。此舉與過去特斯拉薪酬爭議相關，該公司一項約 560 億美元的薪酬方案曾遭德拉瓦州法院否決，後經最高法院恢復。