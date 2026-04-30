鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-30 12:30

在聯準會 (Fed) 周三 (29 日) 做出今年第 3 次維持利率不變的決議後，「新債王」岡拉克表示，如果黃金在恢復上漲勢頭前跌破每盎司 4000 美元，他並不會感到意外。

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岡拉克指出，金價在從 3500 美元垂直拉升後，曾在 5500 美元左右見頂，而受到美伊戰爭爆發以來能源族群的推動，大宗商品整體表現依然強勁。

與此同時，岡拉克認為債市正發出信號，顯示通膨高企的持續時間將超過此前預期。

在 Fed 最新利率決議出爐後，對政策敏感的兩年期美債殖利率攀升約 10 個基點，聯邦基金期貨交易員目前已完全排除今年降息的可能性。30 年美債殖利率則穩定在 5% 左右。

岡拉克說：「債市已經開始消化更高通膨率將持續更久的預期，我們認為這完全是合理的。」

他並預測，由於原油價格居高不下，總體消費者價格指數 (CPI) 到今年底可能處於 3% 左右的高位，並有可能在未來幾個月內觸及「4 字頭」。

岡拉克將 Fed 基調描述為「對通膨不達標表現出的一絲鷹派」，並指 Fed 主席鮑爾暗示，若關稅影響和油價壓力在未來一、兩季內沒有消退，將不會考慮降息。