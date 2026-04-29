鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-29 16:00

根據美國汽車協會 (AAA) 最新數據顯示，受中東戰火及地緣政治動盪影響，美國汽油平均價格周二 (28 日) 飆升至每加侖 4.18 美元，為近 4 年來最高，創下伊朗戰爭爆發以來的新紀錄。

僅在一夜之間，油價便上漲了 7 美分，若與 2 月下旬衝突剛開始時相比，每加侖價格已大幅攀升約 1.20 美元，漲幅超過 40%。

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此次油價飆升的主因在於全球能源生命線荷姆茲海峽的航運受阻，這一水道承載了全球約五分之一的油氣供應。儘管美、伊雙方曾於 4 月 8 日達成短期停火協議，但近期談判動力喪失，導致布蘭特原油價格回升至每桶 111 美元左右。

白宮方面雖接獲伊朗關於重新開放海峽的提案，但目前尚未正式考慮接受。此外，印第安納州及伊利諾州的煉油廠故障，更讓美國中西部地區的油價雪上加霜。

Gulf Oil 首席能源顧問 Tom Kloza 表示，過去 5 年來，全國零售商的毛利率通常平均約為每加侖 40 美分。截至上周，零售商的利潤空間被壓縮了約 30 美分。

高昂的能源成本正直接打擊美國家庭。史丹佛大學經濟學家 Neale Mahoney 指出，過去兩個月內，美國人已在汽油上多花費了 150 美元，預計到年底，這筆額外支出將高達 800 美元。這項沉重負擔不僅抵消了今年平均 333 美元的退稅增幅，更可能因柴油價格飆升 (達 5.46 美元) 而推高食品與各類物價。