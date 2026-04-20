鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-20 09:55

美國能源部長克里斯 · 賴特周日（19 日）表示，他認為美國汽油價格已達到峰值，但預計明年之前價格仍將維持在每加侖 3 美元上方。

換言之，今年全年美國汽油價格將難以恢復到伊朗戰爭爆發前的水準。

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在美以在 2 月底對伊朗發起襲擊後，美國汽油價格不斷上漲，這提高了美國民眾（尤其是中低收入人群）的生活成本壓力，加劇了美國人對川普總統的不滿，給共和黨 11 月期中選舉前的政治局勢帶來不利影響。

與此同時，越來越多人擔憂汽油價格可能會抬升美國潛在通膨，使聯準會（Fed）在降息和升息的選擇上更加舉步維艱。

賴特在接受電視節目採訪時仍不得不承認：「每加侖 3 美元以下的價格可能要到明年才會出現。但汽油價格已達到峰值，隨後將會開始下降…… 當然，隨著這場衝突的解決，價格會下降。」

在伊朗戰爭爆發之前，美國 2 月汽油價格平均在 2.91 美元 / 加侖。伊朗戰爭爆發後，隨著荷姆茲海峽被事實上封鎖，美國汽油價格不斷攀升。

據美國汽車協會（AAA）估計，截至周日，美國 1 加侖普通汽油的平均價格為 4.05 美元，一年前為 3.16 美元。

值得一提的是，川普政府官員對汽油價格的變動情況給出的說法並不相同。