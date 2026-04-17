鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-17 09:40

針對油價飆升議題，美國總統川普週四 (16 日) 表示，目前汽油價格「並沒有很高」，並試圖淡化伊朗戰爭對能源市場帶來的衝擊。然而，最新民調顯示，多數美國選民仍將油價上漲歸咎於其政策。

川普當天在白宮接受媒體訪問時表示，近期油價走勢已低於市場原先預期，並指出過去三至四天油價已有明顯回落。

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他強調，美國對伊朗軍事行動目標，主要在於阻止其發展核武，並稱相關決策對國家安全至關重要。

部分川普陣營人士也認為，一旦與伊朗達成協議並重啟荷姆茲海峽運輸，能源價格壓力可望逐步緩解。

(圖片：shutterstock)

當前從汽油、食品到住房與保險費用全面攀升，已讓美國人民怨聲載道，共和黨期中選舉壓力湧現。

路透與益普索 (Reuters/Ipsos) 最新民調顯示，川普支持度下滑至約 36%，創下第二任期低點。

昆尼皮亞克大學 (Quinnipiac University) 最新公布的全國民調顯示，約 65% 的登記選民認為，川普應對近期油價上漲負有「很大」或「部分」責任，顯示政策壓力持續升高。

同一份調查亦指出，僅 38% 的受訪者認同川普處理經濟的表現，與其過去任期中的歷史低點持平，反映民眾對經濟現況仍存疑慮。該民調共訪問 1,028 名登記選民，誤差範圍為正負 3.8 個百分點。

數據顯示，自 2026 年初以來，美國汽油價格已大幅上揚。根據美國汽車協會 (AAA) 統計，普通汽油平均價格從年初約每加侖 2.75 美元，上升至目前約 4.09 美元；柴油價格則由約 3.50 美元攀升至約 5.65 美元，反映能源市場受地緣政治影響明顯。

美國前副總統賀錦麗 (Kamala Harris) 週四批評川普對伊朗的軍事行動並非必要，而是政治選擇，直接引發能源市場動盪。

賀錦麗稱，白宮將政治與個人利益置於民眾福祉之上，而美國勞工階層正為相關政策付出實質代價。

她強調，油價飆升的影響不僅止於加油支出，還將進一步推升物流與運輸成本，最終反映在各類商品售價上。她強調，卡車運輸成本上升勢必轉嫁至消費端，意味著通膨壓力仍可能持續擴大。