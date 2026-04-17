川普：美國汽油價格「不算很高」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-17 09:36

美國總統川普周四（16 日）在最新講話中對伊朗戰爭導致的汽油價格大漲不以為然，儘管最新民意調查顯示，大多數美國選民將加油站汽油價格飆漲歸咎於川普。

川普說美國汽油價格「不算很高」 。（圖：Shutterstock）

當被問及美國民眾還得忍受高油價多久時，川普在白宮對記者表示：「汽油價格其實不算很高。」他說油價並未達到市場原本預期的伊朗戰事可能導致的高檔。

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「過去三四天汽油價格已經大幅回落了。」川普稱。

美國汽車協會（AAA）追蹤的數據顯示，自 2026 年初以來美國汽油價格累計大漲 49%。上周美伊宣布停火兩周後，汽油均價下跌 7 美分 / 加侖。

當被記者追問「油價當前還處於每加侖 4 美元的高檔」時，川普答道：「事實是，你看，股市上漲了，一切都很好。我們現在最重要的是確保伊朗沒有核武，如果他們有核武，問題就大了。」

自伊朗戰爭爆發以來，川普多次談及油價，對於高油價會持續多久給出了前後矛盾的說法。他曾多次表示一旦戰爭結束，油價就會大幅下降，也曾暗示由於全球供應中斷，美國人可能不得不長期忍受高油價。

川普上周日表示，石油和汽油價格可能會在 11 月期中選舉前一直維持高檔，罕見承認伊朗戰爭的政治代價。

昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）周三發布的一項針對登記選民的全國民意調查發現，65% 受訪者將近期汽油價格上漲「在很大程度上」 或 「在一定程度上」 歸咎於川普。

同一項調查發現，只有 38% 受訪者認可川普處理經濟的方式，這一比例與其任期內歷史最低點持平。這項針對 1,028 名登記選民的調查誤差幅度為正負 3.8 個百分點。