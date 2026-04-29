鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-29 10:00

美伊戰爭引起的供應鏈中斷正開始在日本汽車業中製造瓶頸，豐田自動織布機社長 Koichi Ito 周二 (28 日) 表示，他們的一些小型供應商突然表示兩周內將無法交付零件，這讓情況變得非常難以預測。

從樹脂到稀釋劑！中東衝突引發日本汽車供應鏈骨牌效應 豐田供應商預警「兩周內斷供」(圖:shutterstock)

由於很難預見哪些零件可能突然斷供，零件製造商對當前財年發布了謹慎的預測。他們正面臨原物料成本上升、鋁材、樹脂等基礎供應短缺以及持續的物流動盪。

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在組裝單輛汽車需要成千上萬個零件的行業中，即便缺少一個零件也可能導致生產完全停滯。

豐田供應商電裝公司預估，在 3 月為止的財年營業利潤為 5000 億日元，遠低於分析師 6390 億日元的預期，豐田合成 800 億日元的財測目標則符合預期。

豐田合成社長 Katsumi Saito 示警，原物料供應中斷最快可能在 6 月出現，並特別指出對汽車油漆所用稀釋劑的擔憂。

Saito 指出，沒有稀釋劑，車輛就無法完工，而且其影響將無所不在。目前已將供應鏈不穩定的風險納入財測評估，並假設產量將比客戶的年度計畫減少約 20 萬輛。

生產汽車內裝的豐田紡織社長 Masayoshi Shirayanagi 表示，無論是門飾板還是座椅內部的聚氨酯，一切都衍生自樹脂，而樹脂又源自石油腦。由於長期供應承諾已變得難以獲得，豐田紡織正分別向每家供應商尋求短期保障。

豐田供應商電裝公司副社長 Yasushi Matsui 表示，已將不確定性造成的約 450 億日元利潤損失計入預算。雖然石腦油相關的短缺尚未導致停產，但看不清未來幾個月的情況。電裝公司正致力於為有機溶劑等產品尋找替代材料。