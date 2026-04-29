鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-29 12:10

DeepSeek 上周末再次以雷霆手段攪動產業格局，最新數據顯示，該公司周一 (27 日) 時的註冊資本由 1000 萬元 (人民幣，下同) 增至 1500 萬元，增幅達 50%，創辦人梁文鋒的直接持股比例從 1% 大幅躍升至 34%，而大股東寧波程恩企業管理顧問合夥企業的持股則從 99% 降至 66%，梁文鋒目前合計可支配公司約 84.29% 的股權。

DeepSeek註冊資本大增50%！梁文鋒持股從1%變34% 美媒：梁文鋒不再孤勇 正式開啟資本大門(圖:shutterstock)

《財富中文網》報導，這項精準的股權結構調整，恰好發生在新一代旗艦模型 DeepSeek-V4 發布後的第三天，被外界解讀為梁文鋒在引入外部資本前，率先築牢控制權護城河的關鍵信號，標誌著這位「AI 隱士」正從孤軍奮戰走向主流商業舞台的中央。

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這場資本運作的背景是上周五 (24 日)DeepSeek-V4 預覽版的正式上線與開源，包含 V4-Pro 和 V4-Flash 兩個版本，其中 V4-Pro 總參數高達 1.6 兆，啟動參數 490 億，V4-Flash 總參數 2840 億，啟動參數 130 億。

雙版本皆原生支援 100 萬 token 的超長上下文，並在推理效率上實現了質的飛躍。

根據技術報告，相較於上一代 V3.2，V4 的單 token 推理算力需求下降了 73%，KV 快取更是被壓縮至原來的十分之一。在效能評測中，V4-Pro 在 24 項基準測試中的 3 項超越了所有對比模型，其複雜場景理解能力較前代提升了 21.4 分。

DeepSeek 在論文中坦率承認，V4-Pro-Max 的表現雖已小幅超越當前領先的開源模型及 GPT-5.2，但仍落後於人 GPT-5.4 和 Gemini-3.1-Pro 約三到六個月。這種謙遜而誠實的技術態度，反而讓市場看到中國大模型逼近全球第一梯隊的驚人速度。

報導指出，V4 的登場不僅在技術上改寫規則，更在資本市場引發了劇烈的「價值重分配」。 A 股大模型族群上周五呈兩極分化態勢，智譜收跌 9%，MiniMax 收跌 9.44%，「Token 第一股」迅策更跌近 16%。

相反地，中國國產晶片族群全線爆發，華虹半導體收漲 15%，中芯國際漲超 10%。摩根大通分析認為，這並非系統性風險，而是產業鏈內部定價的集中體現，並稱 V4 的發佈為「產業利好」。

高盛與中信證券等機構亦指出，V4 強化算力供應釋放與成本曲線壓縮，其開創性的稀疏注意力機制讓長上下文成本斷崖式下降，使得複雜智能體、多文檔分析等長週期任務變得可用，從而打開 AI 應用規模化的新空間。

然而，開源策略與極致性價比也大幅擠壓同行的議價空間，DeepSeek 預告下半年隨著昇騰 950 出貨將進一步下調價格，這無疑將重塑行業的定價邏輯。

DeepSeek-V4 徹底打破了國產大模型對輝達 GPU 及 CUDA 生態的絕對依賴。此次 V4 並未向輝達和超微半導體提供早期訪問權限，而是優先開放給華為昇騰。

從設計階段便開始的芯模協同優化，讓 V4 在華為昇騰晶片上的推理速度較初期版本提升 35 倍，華為 CANN 框架與 CUDA 的程式碼相容性已逼近 95%。這種「Day 0」等級的適應迅速蔓延至寒武紀、沐曦、海光等主流國產 AI 晶片陣營。

知情人士透露，阿里巴巴、字節跳動和騰訊已累積訂購數十萬顆華為 AI 晶片，旨在建立純國產的 AI 技術堆疊。

數據顯示，今年中國國產 AI 晶片在國內市佔率已躍升至 41%，輝達曾高達 90% 的壟斷格局開始鬆脫。

中銀國際指出，中國國產大模型已基本跑通從底層硬體到上層應用的全端國產化，國產算力板塊迎來了質變臨界點。

為支撐這龐大的技術願景與生態建設，一直堅持「不融資、不稀釋股權」的 DeepSeek 也不得不向現實邁出一步。

近期有消息稱 DeepSeek 正啟動成立以來的首次外部股權融資，擬以超過 100 億美元的估值募集不少於 3 億美元資金，騰訊和阿里據傳正洽談投資。

在 V4 面世與融資啟動的關口，梁文鋒搶先增持股份，明確傳遞「資本可以進來，但控制權不在談判桌上」的訊號。這不僅是為了透過市場化定價留住核心人才，更是為未來的 IPO 鋪路。