鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-04 13:30

惠譽國際評等（Fitch Ratings）29 日發布首份「亞太企業信貸趨勢監測」報告指出，中東衝突導致油價上漲、供應鏈受阻及需求轉弱，供應鏈正加速向東南亞及印度轉移。惠譽預警，其對能源市場與消費情緒的滯後效應仍可能持續至 2026 下半年，但整體亞太受評企業表現具韌性，估 2026 年整體 EBITDA 利潤率將升至 15% 以上，且受惠於資本支出放緩，自由現金流（FCF）狀況可望改善。

惠譽預警：亞太地區對能源市場與消費情緒的滯後效應持續至2026下半年。（圖：shutterstock）

根據惠譽在首份「亞太企業信貸趨勢監測」報告分析，中東戰火的負面影響不容小覷，除了直接墊高油氣價格，對航運、供應鏈的擾動及復甦步伐的延緩，都將對信用概況產生負面影響。此外，地緣政治緊張、貿易制裁及關稅不確定性，正持續重塑全球貿易流向與定價機制。

‌



在供應鏈轉型方面，受地緣政治及「中國加一」策略推動，生產中心正加速向越南、馬來西亞、印度及印尼轉移，帶動亞洲區內貿易成長。

報告特別點出區域內部的增長分化現象。中國因國內需求疲軟、產能過剩及價格戰持續，導致消費、工業、化工、建材及汽車產業面臨沈重壓力。相比之下，印度與部分東南亞地區受惠於強勁的內需成長、基礎建設支出及穩健的家庭消費，與當地需求掛鉤的產業信貸趨勢明顯較佳。

儘管外部環境嚴峻，惠譽對亞太受評企業的獲利能力仍抱持審慎樂觀。預計 2026 年整體 EBITDA 利潤率將超過 15%，高於 2023 至 2025 年間的 14% 至 14.5% 區間。