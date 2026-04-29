鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-29 12:14

兩名美國官員及一名知情人士透露，美國情報機構正在研究，若美國總統川普「單方面」宣布在這場已持續兩個月、造成數千人死亡的戰爭中獲勝，伊朗將會如何反應。

根據《路透》報導，此一評估係應高層行政官員要求而啟動。背後動因在於，部分官員與顧問擔憂，這場戰爭可能導致共和黨在今年期中選舉中遭受重大挫敗，因此亟欲了解川普若從衝突中抽身、降低軍事介入所可能帶來的各方影響。

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報導指出，目前尚不清楚情報界何時能完成這項分析，但他們先前曾評估過，在美國宣布勝利的情況下，伊朗領導層可能作出的反應。

一名消息人士表示，在今年 2 月初期空襲行動之後的數日內，情報機構評估，如果 川普宣布勝利，並讓美軍從該地區撤出，伊朗很可能會將此視為自身的勝利。

該消息人士指出，若川普改為宣布美國已勝利，但仍維持大量駐軍，伊朗則可能將此解讀為一種談判策略，但未必會因此走向戰爭結束。

在本報導刊出後，美國中央情報局（CIA）公共事務辦公室主任里昂斯（Liz Lyons）在聲明中表示，CIA 並不清楚外界所報導的情報界評估內容。

路透／益普索（Reuters/Ipsos）上週公布的民調顯示，僅有 26% 的受訪者認為此次軍事行動「值得付出代價」，僅 25% 認為此舉讓美國更加安全。

三名熟悉白宮近日討論動態的人士均指出，川普非常清楚他和他的政黨為此付出的政治代價。

白宮發言人凱利（Anna Kelly）表示，美方目前仍在與伊朗進行談判接觸，不會「被迫倉促達成糟糕的協議」，並強調川普的立場始終如一：「伊朗絕不能擁有核武」。

川普宣布停火已逾二十天，然而密集的外交斡旋仍未能完全打通對全球能源運輸至關重要的荷姆茲海峽。

伊朗透過攻擊船隻、布設水雷封鎖這條承載全球約 20% 原油運輸的狹窄航道，不僅推高了全球能源價格，也使美國加油站油價上漲，形成對美國及其盟友的強大籌碼。