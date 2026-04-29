鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-29 14:20

美國參議院週二（28 日）以 51 票對 47 票，沿黨派界線封殺一項民主黨主導的決議案，該決議旨在要求美國總統川普在對古巴採取軍事行動前需取得國會授權。

根據《路透》報導，此次程序性投票幾乎完全依黨派立場表決。共和黨議員以目前並無任何對古巴的實際軍事敵對行動為由，阻止了這項戰爭授權決議。

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提出阻止動議的佛羅里達州共和黨參議員史考特（Rick Scott）表示，由於川普迄今尚未部署軍隊，戰爭授權相關投票並不適用於當前情況。

然而，身為該決議主要提案人的維吉尼亞州民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）則持相反立場。他主張，美國試圖切斷古巴燃料供應的行動，本質上已構成軍事行動。

凱恩在投票前的參議院發言中強調：「如果有任何國家對美國採取我們正在對古巴所做的事，我們絕對會將其視為戰爭行為。」

在更廣泛的背景下，川普政府的系列軍事行動引發外界對國會授權機制的關注。美軍已對委內瑞拉外海船隻發動攻擊、赴卡拉卡斯逮捕總統馬杜洛，並自今年 2 月 28 日起與以色列聯手對伊朗展開軍事行動，而上述行動均未事先取得國會授權。

在古巴問題上，川普曾公開放話「古巴是下一個」，但未明確說明具體計畫。他多次表示，相信古巴政府已瀕臨崩潰邊緣。

民主黨在參眾兩院多次嘗試強制要求川普為軍事行動取得國會授權，但均以失敗告終。在參眾兩院均掌握微弱多數席次的共和黨，幾乎一致否決了此類決議，並批評民主黨藉戰爭授權法案削弱川普權力。

白宮則強調，川普的相關行動符合其身為三軍統帥保衛美國的權利與義務。