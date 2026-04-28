鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-29 06:30

中東戰事衝擊全球能源運輸之際，日本相關油輪開始重返關鍵航道。日本煉油商出光興產株式會社旗下的超級油輪「出光丸」(Idemitsu Maru)，已於週二 (28 日) 成功通過荷姆茲海峽，成為自美伊戰爭爆發以來，首度有日本大型煉油企業旗下油輪被發現駛離波斯灣。

根據航運追蹤資料顯示，載有約 200 萬桶沙國原油的「出光丸」號油輪，從 2 月至今一直都被迫滯留在波斯灣內，隨著局勢出現緩和跡象，週二才啟動跨越荷姆茲海峽的航行。

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一位日本高級政府官員於 28 日晚間透露：「這是日本政府談判的結果。我們沒有支付任何過路費。」

值得注意的是，「出光丸」週二刻意避開位於伊朗拉拉克島與格什姆島一帶的北側航道 (拉拉克航道)，反映出航運業者在這片仍被視為高風險的海域航行時，態度依然審慎。

日本能源運輸正逐步恢復。本月稍早，由日本商船三井 (Mitsui O.S.K. Lines) 共同持有的液化天然氣船 Sohar，以及三井旗下的液化石油氣船 Green Sanvi 已先後通過荷姆茲海峽，顯示在安全風險仍高的情況下，部分航運已開始試探性回流。

日本對中東能源依賴度極高，約九成能源供應來自波斯灣地區。戰事爆發後，日本也是最早動用戰略石油準備的國家之一，以因應供應中斷風險。

荷姆茲海峽通行量依舊低迷

荷姆茲海峽為全球最重要能源運輸咽喉之一，承載約五分之一的原油與液化天然氣流量。

在 2 月 28 日之前，每日約有 125 至 140 艘船隻進出該海峽，但過去 24 小時內僅有 7 艘船通行，包括從伊朗阿巴斯港啟航的一艘普通貨船 Gulf King，以及一艘受美國制裁的液化石油氣船 Axion I。

船舶經紀商 BRS 本週指出，即使荷姆茲海峽「明天立即重新開放」，油輪與石油市場要恢復接近正常狀態，仍至少需時至 9 月。

目前戰事已進入暫停階段，各方正推動後續談判，國際油價仍維持高檔震盪，布蘭特原油價格突破每桶 111 美元。