鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-29 08:40

世界銀行周二（28 日）表示，若中東戰爭造成的最嚴重供應中斷於 5 月結束，2026 年能源價格預計將飆升 24%。

世界銀行在最新《大宗商品市場展望》報告中指出，若地區敵對行動升級且供應中斷持續時間超出預期，大宗商品價格可能進一步上漲。

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世界銀行說，基準情景假設荷姆茲海峽航運量將逐步恢復至接近戰前水準，預計到 10 月實現，但同時強調，價格上行風險明顯偏高。

在能源和化肥價格飆漲以及多種關鍵金屬價格創歷史新高的背景下，世界銀行的基準預測是 2026 年整體大宗商品價格上揚 16%。

隨著結束美伊戰爭的外交努力陷入僵局，且荷姆茲海峽基本仍處於關閉狀態，中東主要產油區的能源、化肥及其他大宗商品難以進入全球市場，國際油價周二持續攀升。

世界銀行稱，對荷姆茲海峽能源基礎設施的襲擊及航運中斷，已引發有紀錄以來最大規模石油供應衝擊。

世界銀行指出，4 月中旬布蘭特原油價格仍比年初高出逾 50%。世界銀行預測，2026 年布蘭特原油均價將達每桶 86 美元，遠高於 2025 年的每桶 69 美元。

世界銀行表示，若關鍵油氣設施遭受更多戰爭破壞，且出口恢復緩慢，今年布蘭特原油均價可能高達每桶 115 美元。

世界銀行說，在基準情景下，開發中經濟體 2026 年通膨率目前預測為平均 5.1%，高於去年的 4.7%，較戰前預測高出整整 1 個百分點。若戰爭延長，開發中經濟體通膨率可能升至 5.8%。

世界銀行指出，經濟成長也會受到重創。開發中經濟體 2026 年的增速目前預測僅 3.6%，低於戰前預測的 4%。