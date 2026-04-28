來頭不小！一艘超級豪華遊艇「成功穿越」荷姆茲海峽

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-28 09:10

在美伊談判僵局未解、荷姆茲海峽航運高度受限之際，一艘與俄羅斯億萬富豪有關的超級遊艇近日成功穿越該戰略水道，引發外界關注。

頂級私人遊艇Nord「成功穿越」荷姆茲海峽 (圖：翻攝德遊艇製造商 Lürssen 官網)

根據航運追蹤數據，與俄羅斯鋼鐵大亨 Alexey Mordashov 有關的全球最頂級豪華遊艇「Nord」，於上週自杜拜啟航，並在上週六 (25 日) 通過荷姆茲海峽，最終於週日 (26 日) 抵達阿曼首都馬斯開特。該航線目前為美伊對峙的核心區域，通行船隻極為稀少。

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這艘長約 142 公尺、造價逾 5 億美元的超級遊艇，其通行荷姆茲過程格外引人矚目。

(圖：翻攝德豪華遊艇製造商 Lürssen 官網)

目前尚不清楚「Nord」如何取得通行許可。Mordashov 方面未作出回應。

雖然 Mordashov 並未被正式列為「Nord」的登記持有人，但航運與企業資料顯示，該遊艇登記於其妻子名下的俄羅斯公司。該名富豪因與俄羅斯總統關係密切，在烏俄戰爭後已遭美國與歐盟列入制裁名單。

作為全球規模最大的私人遊艇之一，「Nord」配備多達 20 間客房，並設有游泳池、直升機停機坪與潛水艇等高端設施。

自今年 2 月衝突升溫以來，伊朗對該海域實施嚴格限制，使得原本每日約 125 至 140 艘船舶的通行量，大幅降至僅剩少數商船。

在當前航運幾近停滯的背景下，「Nord」順利穿越荷姆茲海峽，也凸顯地緣政治局勢下的特殊通行案例。

另一方面，美國已對伊朗港口採取封鎖措施，進一步加劇區域緊張局勢。

俄羅斯與伊朗則持續深化合作，雙方於 2025 年簽署協議，加強情報與安全領域的協作。