鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-29 07:04

美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 週二 (28 日) 明確表示，包括美國個人、美國金融機構、美國所有或控制的外國實體在內，不得直接或間接向伊朗政府或伊朗伊斯蘭革命衛隊繳納荷姆茲海峽安全通行費。

這項政策進一步升級華府對伊朗的經濟壓力。

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美方同時警告，即便是非美國人士，一旦涉及相關支付，也可能面臨制裁風險，尤其是外國金融機構，若與受制裁對象或相關交易往來，恐被納入制裁名單或承擔重大法律與金融後果。

美方同日同步擴大制裁範圍，鎖定伊朗用以規避制裁的「影子金融網路」，一次將 35 個組織與個人列入制裁名單。這些對象被指協助維運地下資金體系，並促成規模達數百億美元的資金流動，成為支撐伊朗軍事與區域行動的重要金流來源。

美國財政部長貝森特指出，這套影子金融系統不僅擾亂全球貿易，也助長中東地區衝突與暴力，是伊朗維持軍事活動的關鍵命脈。他強調，任何金融機構若協助相關網絡運作，都將付出沉重代價。

此外，美方也將矛頭指向中國山東地區的民營煉油廠，全面禁止與其進行交易，原因在於這些「茶壺」煉油廠長期承接大量伊朗原油。