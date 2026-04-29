鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-04-29 09:09

美國中央司令部 28 日（周二）表示，目前已有 39 艘船隻被要求改道，以確保符合美國對伊朗港口的封鎖規定。

美軍封鎖伊朗港口，稱已要求39艘船隻掉頭。（圖：Shutterstock）

美軍 28 日在阿拉伯海攔截、登檢一艘名為「藍星三號」的商船，稱其涉嫌企圖前往伊朗，違反美國封鎖伊朗港口的措施。美軍在完成檢查後確認該船航程不包括伊朗港口，隨後予以放行。

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美國中央司令部表示，美軍目前仍在中東持續執行封鎖行動，以限制相關航運活動。

此外，聯合國貿易和發展會議（貿發會議）28 日說，貿發會議全新上線數據監測面板，實時追蹤伊朗局勢動盪的影響外溢至全球後航運、能源、糧食、金融四大領域的連鎖風險。

貿發會議認為，伊朗戰爭爆發以來，荷姆茲海峽運力受阻帶來的衝擊，早已不限於能源市場。這片海域承載全球約四分之一海運原油貿易，同時輸送大量液化天然氣、化肥等關鍵物資，直接牽動運輸成本、糧食生產與全球通膨水準。

受此影響，海峽船舶通行量狂降 95.3%，油氣價格、油輪運費、船用燃油成本及戰爭風險保險費用同步大幅飆升。截至 4 月 1 日，貿發會議警示，危機衝擊已傳導至貿易、物價與金融領域，開發中經濟體尤其承壓。