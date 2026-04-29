鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-29 16:15

微軟 (MSFT-US) 將在美股周三 (29 日) 盤後公布上季 (3 月為止) 財報，Jefferies 分析師 Brent Thill 認為，投資人目光可能重新回到雲端成長放緩以外的表現。

Thill 指出，微軟本次發布的財報有兩項利多。首先，市場對 Azure 雲端運算業務的預期已有所「調整」，這有助於分散投資人對 Azure 成長率數字的執著，因為市場現在已經能理解雲端部門所面臨的產能限制。

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此外，微軟現在可能已準備好在其他業務領域展現人工智慧 (AI) 的動能。華爾街過去主要觀察微軟的雲端業務，以判斷龐大的 AI 資本支出是否有所回報，但現在投資人的信心，可能取決於微軟對 Microsoft 365 與 Copilot 的評論，也就是軟體業務。

根據 Thill 的說法，包含多項 Office 軟體產品在內的 Microsoft 365 所具備的「續航力」，一直是壓低微軟股價本益比的主要因素。市場普遍擔憂，當 AI 工具激增，傳統軟體供應商是否能站穩腳步，即使像是微軟這種擁有龐大且根深蒂固用戶群的公司，也難以逃過投資人的質疑。

微軟股價今年來累計下跌約 11%。Thill 談到微軟的 AI 助手 Copilot 時寫道：「雖然我們的調查顯示 Copilot 產品持續進步，但投資人正日益關注實際的採用動能。」

雖然微軟無法完全擺脫雲端業務被嚴格審視的壓力，但有分析師主張，投資人對於 AI 資本支出與雲端成長間落差的看法，可能全盤皆錯。

Bernstein 分析師 Mark Moerdler 說：「資本支出投資與產能轉化為營收成長之間存在時間差，而投資人並未考慮到這一點。」他認為 Azure 的成長可能在上季 (3 月為止) 有所加速，本季 (6 月為止) 表現「就算沒有更強，也將同樣強勁」。

然而，根據 FactSet 調查的分析師預期，Azure 上季以固定匯率計算的營收成長率約為 38%，與前一季持平。根據市場共識，本季的成長率可能下滑至 37%。