雲端戰局再變！OpenAI不再獨綁微軟 轉向多雲策略 進軍AWS
鉅亨網編譯許家華
人工智慧公司 OpenAI 正式擴大雲端布局。在結束與微軟 (MSFT-US) 的獨家合作限制後隔日，OpenAI 宣布其模型將透過亞馬遜 (AMZN-US) 旗下雲端服務 AWS 提供，並將整合至 Amazon Bedrock 平台，預計數週內全面上線。
根據雙方公告，AWS 客戶將可直接在 Bedrock 上使用 OpenAI 的多款模型，包括用於程式開發的 Codex 代理工具，同時也能建構客製化 AI 代理。新推出的「Amazon Bedrock Managed Agents」服務，將支援具備記憶能力的進階代理系統，可記錄過往互動並進行更複雜任務處理。
AWS 執行長 Matt Garman 在舊金山發表會上表示，企業客戶長期要求能在 AWS 環境中直接使用 OpenAI 模型，此次合作正是回應市場需求。過去開發者僅能在 AWS 上使用 OpenAI 於去年 8 月推出的開放權重模型，如今則正式引入核心模型服務。
OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman) 則透過預錄影片表示，對與 AWS 的合作感到振奮，並強調此舉將為客戶帶來更大彈性。不過奧特曼當日未能親自出席活動，原因是其正於奧克蘭出庭處理與馬斯克 (Elon Musk) 相關訴訟。
此次合作緊接在 OpenAI 與微軟調整合作架構之後。雙方日前宣布，將允許 OpenAI 在所有雲端平台提供服務，並對收入分潤設立上限。OpenAI 營收主管 Denise Dresser 在內部備忘錄中指出，與微軟長期合作雖至關重要，但同時也限制公司接觸部分企業客戶，而這些客戶多數使用 Bedrock 平台。
亞馬遜執行長賈西 (Andy Jassy) 亦在社群平台發文形容此一轉變「非常有趣」，並預告後續將公布更多細節。市場普遍認為，這代表 OpenAI 正從過去高度依賴微軟 Azure 的策略，轉向多雲布局。
事實上，OpenAI 與 AWS 的合作關係近年快速升溫。2025 年 11 月，OpenAI 宣布與 AWS 達成總額 380 億美元的合作承諾；三個月後，AWS 進一步表示將投資 500 億美元於 OpenAI。雙方同時達成協議，OpenAI 將使用 AWS 自研 Trainium 晶片，總計達 2 吉瓦算力，用於 AI 模型訓練。
然而，合作擴張之際，OpenAI 也面臨內部成長壓力。《華爾街日報》先前報導指出，公司未達用戶與營收內部目標，並揭露支出規劃存在落差。消息曝光後，包括輝達 (NVDA-US) 與博通 (AVGO-US) 等 AI 硬體股一度承壓。
對此，奧特曼與 OpenAI 財務長 Sarah Friar 發表聲明反駁，稱相關報導「荒謬」，並強調公司正全力擴充算力資源，以滿足 AI 需求成長。
整體而言，OpenAI 此次進軍 AWS，象徵其正式走向多雲戰略，也顯示 AI 基礎設施競爭已從模型能力延伸至雲端平台。隨著企業客戶對部署彈性的需求提升，未來 OpenAI、微軟與亞馬遜之間的競合關係，將成為 AI 產業關注焦點。
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