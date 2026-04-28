雲端戰局再變！OpenAI不再獨綁微軟 轉向多雲策略 進軍AWS

鉅亨網編譯許家華 2026-04-29 04:00

人工智慧公司 OpenAI 正式擴大雲端布局。在結束與微軟 (MSFT-US) 的獨家合作限制後隔日，OpenAI 宣布其模型將透過亞馬遜 (AMZN-US) 旗下雲端服務 AWS 提供，並將整合至 Amazon Bedrock 平台，預計數週內全面上線。

（圖：REUTERS/TPG）

根據雙方公告，AWS 客戶將可直接在 Bedrock 上使用 OpenAI 的多款模型，包括用於程式開發的 Codex 代理工具，同時也能建構客製化 AI 代理。新推出的「Amazon Bedrock Managed Agents」服務，將支援具備記憶能力的進階代理系統，可記錄過往互動並進行更複雜任務處理。

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AWS 執行長 Matt Garman 在舊金山發表會上表示，企業客戶長期要求能在 AWS 環境中直接使用 OpenAI 模型，此次合作正是回應市場需求。過去開發者僅能在 AWS 上使用 OpenAI 於去年 8 月推出的開放權重模型，如今則正式引入核心模型服務。

OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman) 則透過預錄影片表示，對與 AWS 的合作感到振奮，並強調此舉將為客戶帶來更大彈性。不過奧特曼當日未能親自出席活動，原因是其正於奧克蘭出庭處理與馬斯克 (Elon Musk) 相關訴訟。

此次合作緊接在 OpenAI 與微軟調整合作架構之後。雙方日前宣布，將允許 OpenAI 在所有雲端平台提供服務，並對收入分潤設立上限。OpenAI 營收主管 Denise Dresser 在內部備忘錄中指出，與微軟長期合作雖至關重要，但同時也限制公司接觸部分企業客戶，而這些客戶多數使用 Bedrock 平台。

亞馬遜執行長賈西 (Andy Jassy) 亦在社群平台發文形容此一轉變「非常有趣」，並預告後續將公布更多細節。市場普遍認為，這代表 OpenAI 正從過去高度依賴微軟 Azure 的策略，轉向多雲布局。

事實上，OpenAI 與 AWS 的合作關係近年快速升溫。2025 年 11 月，OpenAI 宣布與 AWS 達成總額 380 億美元的合作承諾；三個月後，AWS 進一步表示將投資 500 億美元於 OpenAI。雙方同時達成協議，OpenAI 將使用 AWS 自研 Trainium 晶片，總計達 2 吉瓦算力，用於 AI 模型訓練。

然而，合作擴張之際，OpenAI 也面臨內部成長壓力。《華爾街日報》先前報導指出，公司未達用戶與營收內部目標，並揭露支出規劃存在落差。消息曝光後，包括輝達 (NVDA-US) 與博通 (AVGO-US) 等 AI 硬體股一度承壓。

對此，奧特曼與 OpenAI 財務長 Sarah Friar 發表聲明反駁，稱相關報導「荒謬」，並強調公司正全力擴充算力資源，以滿足 AI 需求成長。