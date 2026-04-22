華爾街一面倒看多？亞馬遜攜Anthropic迎戰微軟AI聯盟
鉅亨網編譯陳又嘉
《Yahoo Finance》報導，亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 與 Anthropic 在 AI 基礎建設競賽中的合作關係進一步深化，雙方正攜手爭奪市場主導地位。
亞馬遜旗下雲端業務 AWS(Amazon Web Services) 承諾，將透過 Trainium 2、3 及 4 + 晶片，提供 Anthropic 最高達 5GW 的運算能力。Anthropic 則表示，未來 10 年將在 AWS 投入超過 1,000 億美元。
此外，亞馬遜宣布將再投資 50 億美元，並可能依商業里程碑追加最多 200 億美元投資。亞馬遜早在 2023 年底已向 Anthropic 投資 80 億美元。
AWS 成最大受惠者
華爾街普遍預期，隨著 Anthropic 與其他 AI 企業對算力需求激增，AWS 未來幾季成長動能將明顯加速。
花旗 (Citigroup) 分析師 Ron Josey 表示，「我們對 AWS 營收預測轉趨樂觀，預估 2027 年營收年增率可達 37%，其中包含約 310 億美元來自 Anthropic 的貢獻。」他指出，Anthropic 截至 3 月底年營收已達 300 億美元，並有超過 10 萬名客戶在 AWS 上使用 Claude 模型。
KeyBanc 分析師 Justin Patterson 也持相似看法，「我們認為 AWS 正同時受惠於產能提升、AI 應用擴散以及客戶擴張。」
他補充，Anthropic 一直是 AWS 的重要客戶，其年度經常性收入從 2025 年 12 月的 90 億美元快速成長至 2026 年 4 月初的 300 億美元，為 AWS 帶來顯著成長動能 (假設 AWS 約占 Anthropic 支出的 60%)。
市場幾乎一面倒看多亞馬遜
目前市場幾乎找不到看空亞馬遜的聲音，尤其在過去一個月股價已大漲 21% 情況下。
Sevens Report Research 創辦人 Tom Essaye 表示，「我認為亞馬遜在 AI 競賽中選對了合作夥伴。亞馬遜與 Anthropic 正與微軟 (Microsoft) 與 OpenAI 的聯盟正面競爭，而目前 AWS 與 Anthropic 似乎暫時領先。」
他指出，「Anthropic 為 AWS 業務注入龐大動能，而且這股成長仍在持續。雖然不能說 Anthropic 的成長完全等同於亞馬遜的表現，但確實帶來重要推力。」
過去投資人多半從零售業務角度評價亞馬遜，例如 Prime 會員與 Whole Foods 等。但如今，隨著 AI 熱潮推升需求，AWS 對公司營收與獲利的重要性進一步提高。
這股 AI 浪潮也對亞馬遜形成壓力，未來至少兩年內，AWS 必須持續交出加速成長的成績，否則在極度看多的華爾街氛圍下，股價可能面臨修正壓力。
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