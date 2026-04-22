鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-22 10:10

《Yahoo Finance》報導，亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 與 Anthropic 在 AI 基礎建設競賽中的合作關係進一步深化，雙方正攜手爭奪市場主導地位。

華爾街一面倒看多？亞馬遜攜Anthropic迎戰微軟AI聯盟(圖：Shutterstock)

亞馬遜旗下雲端業務 AWS(Amazon Web Services) 承諾，將透過 Trainium 2、3 及 4 + 晶片，提供 Anthropic 最高達 5GW 的運算能力。Anthropic 則表示，未來 10 年將在 AWS 投入超過 1,000 億美元。

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此外，亞馬遜宣布將再投資 50 億美元，並可能依商業里程碑追加最多 200 億美元投資。亞馬遜早在 2023 年底已向 Anthropic 投資 80 億美元。

AWS 成最大受惠者

華爾街普遍預期，隨著 Anthropic 與其他 AI 企業對算力需求激增，AWS 未來幾季成長動能將明顯加速。

花旗 (Citigroup) 分析師 Ron Josey 表示，「我們對 AWS 營收預測轉趨樂觀，預估 2027 年營收年增率可達 37%，其中包含約 310 億美元來自 Anthropic 的貢獻。」他指出，Anthropic 截至 3 月底年營收已達 300 億美元，並有超過 10 萬名客戶在 AWS 上使用 Claude 模型。

KeyBanc 分析師 Justin Patterson 也持相似看法，「我們認為 AWS 正同時受惠於產能提升、AI 應用擴散以及客戶擴張。」

他補充，Anthropic 一直是 AWS 的重要客戶，其年度經常性收入從 2025 年 12 月的 90 億美元快速成長至 2026 年 4 月初的 300 億美元，為 AWS 帶來顯著成長動能 (假設 AWS 約占 Anthropic 支出的 60%)。

市場幾乎一面倒看多亞馬遜

目前市場幾乎找不到看空亞馬遜的聲音，尤其在過去一個月股價已大漲 21% 情況下。

Sevens Report Research 創辦人 Tom Essaye 表示，「我認為亞馬遜在 AI 競賽中選對了合作夥伴。亞馬遜與 Anthropic 正與微軟 (Microsoft) 與 OpenAI 的聯盟正面競爭，而目前 AWS 與 Anthropic 似乎暫時領先。」

他指出，「Anthropic 為 AWS 業務注入龐大動能，而且這股成長仍在持續。雖然不能說 Anthropic 的成長完全等同於亞馬遜的表現，但確實帶來重要推力。」

過去投資人多半從零售業務角度評價亞馬遜，例如 Prime 會員與 Whole Foods 等。但如今，隨著 AI 熱潮推升需求，AWS 對公司營收與獲利的重要性進一步提高。