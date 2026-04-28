鉅亨網編譯段智恆 2026-04-29 03:11

《彭博》周二 (28 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 正準備對旗下照片編輯功能進行大幅升級，將在預計今年秋季推出的 iOS 27、iPadOS 27 與 macOS 27 中導入多項人工智慧 (AI) 工具，藉此強化影像處理能力，並追趕 Google(GOOGL-US)與三星在 AI 攝影領域的布局。

知情人士指出，新一代照片編輯功能將整合至「Apple Intelligence」平台，採用裝置端 AI 模型運作，用戶可在數秒內完成影像延展、優化與重新構圖等操作。相關計畫尚未對外公布，蘋果發言人亦未對此置評。

‌



目前蘋果內建照片應用程式主要提供調整、濾鏡、裁切與清除等功能，其中僅「清除」具備 AI 能力，可移除畫面中的物件。新版系統則將新增「Apple Intelligence Tools」選項，進一步擴展 AI 編輯功能。

根據規劃，新工具將包含「Extend」、「Enhance」、「Reframe」與升級版「Clean Up」等功能。其中，「Extend」可在原始畫面外生成額外內容，讓使用者延伸影像構圖；「Enhance」則透過 AI 自動調整色彩與光線；「Reframe」主要應用於蘋果為 Vision Pro 開發的空間照片，可在拍攝後改變觀看角度與視角。

不過，內部測試顯示部分功能仍有待改進。知情人士表示，「Extend」與「Reframe」在穩定性與準確性方面表現不一，蘋果可能視後續模型優化進度，調整或延後相關功能推出。此外，現有的「Clean Up」工具也曾因處理結果不穩定而受到用戶批評，包括影像失真或填補內容不自然等問題。

蘋果此次軟體更新的另一重點，還包括強化 Siri 語音助理與提升系統效能。公司計畫推出全新 Siri 應用程式與類似聊天機器人的操作介面，並支援多指令處理與第三方語音助理切換功能。同時，蘋果也將優化作業系統以改善效能、延長電池續航並降低錯誤發生率。