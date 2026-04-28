鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-28 12:20

中國 AI 新創公司 DeepSeek 上周末正式發布全新系列 AI 大模型 DeepSeek-V4 的預覽版本並同步開源，憑藉百萬字超長上下文及領先的 Agent 能力引發業界高度關注，隨後又大砍產品價格，使用成本遠低於美國競爭對手，僅為 OpenAI 同類產品價格的 3%，分析人士認為此舉旨在吸引更多企業用戶與開發者。

香港《南華早報》報導，具體來看，DeepSeek 上周日 (26 日) 宣布全系列 API 輸入緩存命中價格永久降至原價的十分之一，V4-Flash 模型降至百萬 Tokens 要價 0.02 元(人民幣，下同)，V4-Pro 模型降至 0.1 元。若疊加此前開啟的 2.5 折限時特惠，V4-Pro 實際價格僅為 0.025 元。

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相比之下，美國 OpenAI 的 GPT-5.5 模型緩存輸入價格約為 3.4 元，每次對話成本恐是 DeepSeek-V4 的 32 倍。

極具競爭力的價格迅速拉動了市場需求。根據 OpenRouter 報告，上周六 (25 日)DeepSeek-V4-Pro 調用量達到 136 億 Token，較前一日增長近四倍。

在性能層面，DeepSeek-V4-Pro 實現了顯著突破。技術報告顯示，該模型在 Agent 能力上達到開源模型最佳水平，Agentic Coding 使用體驗優於閉源的 Claude Sonnet 4.5。

在世界知識測評中，V4 大幅領先其他開源模型，僅次於谷歌的 Gemini-3.1-Pro。

在數學、STEM 及競賽型代碼測評中，V4 更超越了所有已公開的開源模型，比肩世界頂級閉源模型。

儘管在整體智能指數測試中與頂尖閉源模型仍有差距，但其性價比優勢極為突出，例如完成測試的成本僅為美國 Anthropic 公司 Claude Opus 4.7 模型的約四十分之一。

此外，DeepSeek 的定價調整也是其技術升級及與華為昇騰生態深度整合的一部分。