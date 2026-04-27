鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-27 23:30

英國石油巨擘殼牌 (SHEL-US) 周一 (27 日) 宣布，同意收購加拿大能源公司 ARC Resources，股權價值約 136 億美元，連同債務與租賃計入後，交易總額約 164 億美元，為公司逾十年來最大規模併購案，凸顯其強化油氣資源與長期產能布局的策略。

殼牌十年最大出手！砸164億美元收購ARC搶油氣資源(圖：REUTERS/TPG)

根據聲明，殼牌將以約 25% 現金與 75% 股票支付對價，對 ARC 過去 30 日加權平均股價溢價約 20%。交易預計於 2026 年下半年完成，仍須經股東、法院與監管機構核准。

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殼牌表示，ARC 擁有高品質、低成本的資源基礎，主要集中於加拿大卑詩省與亞伯達省的 Montney 頁岩盆地，與其既有資產高度互補。此次收購預計將為殼牌每日增加約 37 萬桶油當量產能，有助於提升長期油氣產量，並支撐其至 2030 年維持約每日 140 萬桶液態碳氫化合物產量的目標。

殼牌執行長薩萬 (Wael Sawan) 表示，該交易將進一步鞏固公司在加拿大的核心地位，並在兼顧減排目標的同時，為股東創造更高價值。他指出，ARC 具備低碳強度與高效率優勢，將強化公司未來數十年的資源基礎。

此次併購也將支援殼牌在加拿大西岸的液化天然氣 (LNG Canada) 項目。殼牌目前持有該項目 40% 股權，而 ARC 的資產分布與其 Groundbirch 氣田與鄰近的 Gold Creek 項目位於相同區域，有助於整合供應鏈並提升營運效率。

近年來，國際石油巨頭逐步回歸核心油氣業務，以提高股東報酬。殼牌過去曾於 2017 年出售油砂資產，並於 2021 年出售二疊紀盆地頁岩資產，此次收購則顯示其北美策略出現轉向，重新加碼上游資源布局。

殼牌預期，此交易自 2027 年起將帶來雙位數報酬並提升每股自由現金流。ARC 執行長安德森 (Terry Anderson) 則表示，該公司資產與團隊將在強化加拿大能源供應中扮演重要角色。