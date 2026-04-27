鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-27 17:30

中東衝突的持續升級正對全球電子產業造成沉重打擊。根據業界消息與高層透露，這場戰爭不僅破壞了原油供應，更直接導致各類電子設備核心組件——印刷電路板 (PCB) 的關鍵原料短缺，進而推升了從智慧型手機、電腦到人工智慧 (AI) 伺服器等設備的製造成本。

中東衝突下 沙國石化廠遇襲 全球PCB供應鏈面臨斷鏈風險(圖:shutterstock)

危機的引爆點源於伊朗在 4 月初襲擊了沙烏地阿拉伯的朱拜勒 (Jubail) 石化園區。此園區內由 SABIC 運作的設施是全球高純度聚苯醚 (PPE) 樹脂的主要產地，其供應量約占全球總量的 70%。由於 PPE 是製造 PCB 覆銅板不可或缺的基礎材料，生產的中斷加上波斯灣航運的嚴重受阻，導致全球 PPE 供應陷入極度緊繃。

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在此背景下，PCB 價格自去年底起便因 AI 伺服器需求大增而持續走高，至今年 3 月起更是呈現爆發式增長。高盛分析師指出，僅在 4 月份，PCB 價格就較 3 月激增了 40%。儘管價格昂貴，雲端服務供應商為了確保未來幾年的設備供應，仍願意接受進一步的漲價。

根據 Prismark 的報告，全球 PCB 產業規模預計在 2026 年將增長 12.5%，達到 958 億美元。

除了樹脂，其他關鍵材料如銅箔與玻璃纖維也面臨短缺。銅箔價格今年以來已上漲達 30%，而銅在 PCB 製造中占原材料總成本約 60%。