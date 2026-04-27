中東衝突下 沙國石化廠遇襲 全球PCB供應鏈面臨斷鏈風險
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
中東衝突的持續升級正對全球電子產業造成沉重打擊。根據業界消息與高層透露，這場戰爭不僅破壞了原油供應，更直接導致各類電子設備核心組件——印刷電路板 (PCB) 的關鍵原料短缺，進而推升了從智慧型手機、電腦到人工智慧 (AI) 伺服器等設備的製造成本。
危機的引爆點源於伊朗在 4 月初襲擊了沙烏地阿拉伯的朱拜勒 (Jubail) 石化園區。此園區內由 SABIC 運作的設施是全球高純度聚苯醚 (PPE) 樹脂的主要產地，其供應量約占全球總量的 70%。由於 PPE 是製造 PCB 覆銅板不可或缺的基礎材料，生產的中斷加上波斯灣航運的嚴重受阻，導致全球 PPE 供應陷入極度緊繃。
在此背景下，PCB 價格自去年底起便因 AI 伺服器需求大增而持續走高，至今年 3 月起更是呈現爆發式增長。高盛分析師指出，僅在 4 月份，PCB 價格就較 3 月激增了 40%。儘管價格昂貴，雲端服務供應商為了確保未來幾年的設備供應，仍願意接受進一步的漲價。
根據 Prismark 的報告，全球 PCB 產業規模預計在 2026 年將增長 12.5%，達到 958 億美元。
除了樹脂，其他關鍵材料如銅箔與玻璃纖維也面臨短缺。銅箔價格今年以來已上漲達 30%，而銅在 PCB 製造中占原材料總成本約 60%。
中國 PCB 供應商勝宏科技 (Victory Giant) 警告，中東衝突將持續推升樹脂與銅等原料價格。目前，多層 PCB 每平方米成本約 1,394 人民幣，而 AI 伺服器使用的高階型號則高達 13,475 人民幣。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 牧德半導體、PCB檢測設備新產品今在昆山登場展出
- 臻鼎在江蘇淮安打造全球最大PCB生產基地 加速擴充AI應用產能
- 2026年最大規模港股IPO AI算力PCB龍頭勝宏科技掛牌首日大漲60%
- AI算力爆發加劇缺料，PCB上游與載板迎黃金期：欣興、台光電、金像電
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇