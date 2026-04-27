鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-27 15:10

近日，英國《經濟學人》雜誌發表一篇題為《中國正贏得人工智慧人才競賽》的深度報導，引發全球科技界廣泛關注相較於算力與電力，人才被視為贏得 AI 競爭的終極籌碼，中國正在這一核心領域建立起難以撼動的基礎優勢。

文章指出，在全球 AI 人才競逐中，中國正逐步擴大對西方國家的領先優勢，這項判斷並非孤例，而是基於一系列令人矚目的數據與趨勢變化。

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首先，中國人才優勢體現在「增量」與「存量」的雙重逆轉。根據卡內基國際和平基金會報告，2019 年全球頂尖 AI 會議 NeurIPS 上，華裔研究者佔比達 29%，首次超過美國本土的 20%，這一比例在三年後已逼近半數。

同時，中美關係的微妙變化正重塑年輕學子的選擇路徑。STEM 專業的中國學生赴美讀博士機率下降約 15%，畢業後留美工作意願也降低 4%，這意味著過去那種「頂尖人才必然流向矽谷」的單向通道正在收窄，越來越多中國頂尖畢業生開始將目光投向中國國內。

更顯著的趨勢是存量人才的加速回流。2025 年初，曾在 IBM、華為美國研究中心任職的齊國君全職加入杭州西湖大學，組成「MAPLE 實驗室」；同期，師從圖靈獎得主 Yoshua Bengio 的前微軟研究院高級研究員 Alex Lamb 也宣布加盟清華大學。

這種回流潮不限於學術界，產業界的遷徙同樣密集；OpenAI 前研究員姚順雨加入騰訊，谷歌 DeepMind 前副總裁吳永輝轉投字節跳動，谷歌大腦前研究員潘欣入職美團。

這些高端人才的流動，並非單純由情懷驅動，而是基於理性的職業考量。中國不僅擁有龐大的市場和政策支持，更提供在矽谷難以企及的「獨當一面」的機會與資源掌控權。

支撐這一切的是中國強大的理工科教育體系。自改革開放以來，中國建構全球規模最大的高等教育系統，約四成大學生攻讀 STEM 專業，比例幾乎是美國的兩倍。當 AI 浪潮襲來，這一龐大的人才儲備池瞬間釋放出驚人位能。

截至目前，全中國已有 80 多所大學設立 AI 學院，光是去年就新增 20 餘所。從清華大學的通識書院改革，到深圳技術大學與華為、騰訊共建的產業課堂，中國正在搭建一座從頂尖科研到應用落地的完整人才金字塔。

教育的播種直接推動 AI 產業繁榮。2025 年，中國企業發布超過 300 款 AI 產品，涵蓋醫療、教育、物流等多個領域。

以 DeepSeek 為例，這支平均年齡僅 28 歲的團隊，以不到 150 人的規模、十分之一的成本，打造出能與 GPT-4 抗衡的大模型。

AI 市場火熱也迅速傳導至就業端。根據脈脈數據，去年中國 AI 崗位招聘量激增十倍，平均月薪超人民幣六萬元，大模型演算法工程師的起薪甚至超過許多傳統行業的資深專家。

這種正向循環的背後，是國家力量的強力托舉，中國國務院印發《「人工智慧 +」行動意見》，八部門聯合推出「超常規」人才培養模式，研發投入強度已超過歐盟平均。

然而，在這場看似一面倒的競賽中，挑戰依然存在。儘管人才回流中國趨勢明顯，但基數依然龐大，卡內基基金會追蹤的 100 位頂尖中國籍研究者中，仍有 87% 留在美國。

中國科學院院士唐本忠指出，中國在「從 1 到 10」的應用優化上極具優勢，但在「從 0 到 1」的原始創新上仍顯乏力，這與過度推崇實用主義、忽視基礎研究的科研氛圍有關。

此外，供需矛盾依然尖銳，高效能運算工程師的供需比低至 0.15，意味著 7 個職位爭奪一名人才。

美國政策的不確定性既是推力也是變數。H-1B 簽證中簽率跌至 11.7%，加上對華裔學者的審查趨嚴，迫使部分人才重新規劃職涯，但這種外部壓力具有不可預測性，無法作為中國長期依賴的戰略支點。