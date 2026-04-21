鉅亨網新聞中心 2026-04-21 19:10

全球 AI 算力印制電路板 (PCB) 龍頭勝宏科技 (02476-HK) 周二 (21 日) 正式掛牌港交所，寫下今年資本市場重要的一頁。上市首日，勝宏科技開盤價報 330 港元，較發行價大幅上漲約 57%，盤中最高漲幅突破 60%，市值一度衝破 3,000 億港元大關。

此次 IPO 募資淨額約 173 億至 199 億港元，已超越牧原股份，成為 2026 年以來規模最大的港股 IPO。

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AI 浪潮下的「最強賣鏟人」

勝宏科技的快速崛起，歸功於其在全球 AI 基建浪潮中不可替代的地位。作為全球領先的人工智能及高性能計算 PCB 供應商，勝宏科技專注於高階 HDI 及高多層板的研發。根據弗若斯特沙利文數據，以 2025 年上半年收入計，勝宏科技在該領域的市場份額位居全球第一。

其最受矚目的身分是輝達的核心供應商。2025 年，勝宏科技正式成為輝達的 Tier 1 供應商，預計輝達相關產品 (如 GB200/GB300) 將為其帶來超過 100 億元人民幣的營收。創始人陳濤更是唯一受邀參加輝達執行長黃仁勳私人晚宴的大陸供應商代表，與台積電、鴻海等台系科技巨頭同台。

財務爆發與資本寵兒

受惠於 AI 服務器需求的爆發，勝宏科技展現了驚人的成長性。2025 年公司營收達 192.92 億元人民幣，同比增長約 80%；歸母淨利潤更是暴增 273.52% 至 43.12 億元。其 A 股市值在短短一年內從不足 200 億元飆升至近 3,000 億元，暴漲超過 10 倍，成為市場公認的超級白馬股。

此次港股 IPO 更吸引了包括高瓴資本、雲鋒基金、摩根士丹利及多家「國家隊」資金在內的 37 家豪華基石投資者陣容。

草根逆襲與全球化野心

這家市值千億巨頭的背後，是創始人陳濤傳奇的個人經歷。17 歲參軍、退伍後南下惠州闖蕩，陳濤從不懂技術的銷售員，靠自學考取證照成為 PCB 高級工程師，並於 2003 年創辦勝宏科技前身。如今，陳濤、劉春蘭夫婦以約 680 億元人民幣的身家穩坐「惠州首富」寶座。