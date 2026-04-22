鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-22 18:23

營收已連續 9 年蟬聯全球 PCB 產業世界第一的臻鼎 - KY(4958-TW)，今 (22) 日在江蘇淮安舉行「臻鼎科技集團淮安科技城 HD 園區」動土典禮，該園區規劃新建 HDI/MSAP 與 HLC 廠；在完工後，淮安科技城四座園區總廠房數將達 23 座，有助於進一步強化集團在高階 PCB 領域的製造規模及技術能量。

臻鼎 - KY 董事長沈慶芳表示，加入 HD 園區後，未來「臻鼎科技集團淮安科技城」總占地面積達 1893 畝，將成為全球規模最大、技術領先進的 PCB 生產基地，產品布局涵蓋軟板、高階 HDI、類載板、AI 伺服器高多層板等全系列高端 PCB 產品，以「One ZDT」滿足客戶一次購足的需求。

‌



臻鼎 - KY 不斷以系統性推進營運轉型，從過往深耕消費電子賽道，轉向佈局 AI 全產業鏈的戰略躍遷，從「規模導向」轉為「價值導向」。沈慶芳於動土典禮中表示，PCB 市場伴隨全球人工智能變革，正迎來顛覆性的代際躍遷。因為無論是高效能運算的 AI 伺服器，或高速度傳輸所需的光模塊，背後都高度仰賴高階、高密度、高可靠度的 PCB。

今天的臻鼎科技集團淮安科技城 HD 園區動土典禮，匯聚多家供應鏈廠商到場參與。沈慶芳感謝眾多供應鏈夥伴的支持，並強調發展高階 PCB，最不能或缺的就是重要的策略夥伴；這個世代已不再是單打獨鬥的競爭，而是生態系的競爭。

臻鼎 - KY 指出，公司將以更完整的全球產能布局支撐下一階段成長，目前除淮安科技城 6 棟新廠房正在加速建設外，泰國 4 棟新廠房也在積極佈建。沈慶芳並強調，臻鼎是全球唯一一家具備全方位 PCB 產品製造能力的廠商，產品涵蓋軟板、硬板、HDI 及 IC 載板，透過完整產品組合與「One ZDT」整合優勢，加上各園區產能陸續到位，集團將進一步強化高階 PCB 製造與技術競爭力，深化與全球 AI 客戶的合作關係。

臻鼎 - KY 目前正處於成立以來規模最大的產能擴充期，2026 年資本支出規模預計達 500 億元以上，董事長沈慶芳指出，臻鼎在台灣、中國大陸及泰國加速投資，預計 2027 年還要投資超過 500 億元，預計今、明兩年的資本支出將跨越 1000 億元大關。

臻鼎 - KY2026 年第一季營收 407.28 億元，季減 28.38%、年增 1.61%，單月及單季營收都創歷年同期新高。