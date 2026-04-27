鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-27 16:00

美股在 AI 熱潮強力驅動下再次迎來高光時刻，標普 500 指數和那斯達克綜合指數上周雙雙刷新歷史高點。在這波由科技巨頭引領的上漲行情中，晶片族群成為了絕對的領頭羊，費城半導體指數在上周五 (24 日) 將其連漲紀錄延長至連續 18 天，顯示出資金對半導體行業的極度追捧。

作為全球 AI 算力龍頭的輝達上周五市值成功突破 5 兆美元大關，鞏固其全球市值最高公司的地位，老牌晶片巨頭英特爾則創 1987 年來單日最大漲幅紀錄，股價飆升 23.6% 至 82.54 美元，創歷史新高。

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狂熱的市場情緒主要源於投資者對運行「智能體 AI」所需基礎設施的重新評估，隨著由 AI 智能體代表用戶執行任務的應用模式使用量呈爆炸式增長，市場意識到 CPU 在 AI 推理和調度環節的重要性被嚴重低估，這直接引爆了對英特爾及超微等 CPU 大廠的需求預期。

Benchmark 半導體研究分析師 Cody Acree 表示，市場剛回歸到圍繞 AI 交易的樂觀情緒中，目前對需求的樂觀預期是正確的，因需求、支出及資本支出預算都是真實存在的。

超大規模雲端運算巨頭預期今年將在 AI 基礎設施上投入約 6500 億美元，且目前幾乎看不到這種投資節奏何時會開始放緩。

儘管半導體產業在歷史上一直是個週期性產業，但 AI 熱潮的速度讓人們很難精準判斷週期何時見頂，以及成長何時會開始放緩。

美國券商 Wedbush 股票分析師 Matt Bryson 指出，市場才剛處於「推理」階段的起點，這是去年中旬才出現的現象，因此還處於早期階段。

Bryson 所指階段是經過訓練的 AI 模型應用模式來預測結果，或回答使用者提示的階段，而這個階段對算力的需求結構正在發生微妙變化，CPU 作為控制平面和調度層的作用日益凸顯。

英特爾的強勁業績表現不僅提振自身股價，也為將於 5 月初發布財報的同業超微帶來重大利多。

D.A. Davidson 分析師 Gil Luria 表示，市場曾認為 CPU 是下一個巨大瓶頸，但英特爾財報顯示，CPU 已經轉化為非常可觀的成長空間。

專家指出，AI 基礎設施鏈中每一環節都受到資金追捧，從處理器到連接方案，任何與 AI 相關、服務於瓶頸需求的公司，無論是運算、記憶體還是連接，表現都十分出色。

由於市場焦點仍集中在財報上，股市已暫時無視地緣政治帶來的不確定性以及持續處於 100 美元的高油價。

高盛策略師 Ben Snider 認為，在獲利持續成長的背景下，美股應會在未來數月繼續創新高，標普 500 指數到年底將升至 7600 點。投資人應將投資組合偏向具有獨特獲利動力且受 AI 顛覆風險有限的長期成長型公司，例如與電力基礎設施投資相關的公司，而不是那些與廣泛經濟成長掛鉤的股票。

這也是 GE Vernova 上周創歷史新高的原因，此前該公司業績表現強勁，主要得益於市場對其燃氣渦輪機和電氣化服務的巨大需求。

但在狂歡背後，風險依然存在，科技巨頭雖擁有市場主導地位，但也並非對宏觀經濟問題完全免疫，

此外，與 AI 成本相關的失望情緒恐瓦解這波漲勢。今年稍早，高於預期的資本支出曾令投資人感到不安，導致美股「七巨頭」股價在今年前三個月下跌 16%，是標普跌幅的兩倍多。

微軟、Alphabet、亞馬遜和 Meta 今年總資本支出料將達到 6490 億美元，遠高於 2025 年的 4110 億美元。

威靈頓管理公司技術團隊共同負責人 Brian Barbetta 認為，這些公司需要證明這種支出將帶來強勁的回報。投入的資本具有較強的投資報酬率，隨著時間的推移，將帶來更快的成長和利潤率的擴張，但現實情況是，如此龐大的投資規模正在對現金流產生負面影響。

亞馬遜今年首季自由現金流預計為負 133 億美元，為 2022 年來最大虧損規模，Meta 同期自由現金流預計為 40 億美元，亦為近四年來的最低水準。

但與此同時，部分企業正縮減開支來平衡現金流。Meta 和微軟打算裁員，以幫助抵消更大規模 AI 支出帶來的影響，這一消息也導致二者股價在上周四 (23 日) 雙雙走低。

投資人目前正密切關注這些公司的雲端運算業務，來自 Anthropic 和 OpenAI 等 AI 新創公司的需求正推動銷售額快速成長，甚至出現供不應求的局面。

根據市場預估，最大的雲端服務供應商亞馬遜 AWS 今年首季營收料將成長 26%，微軟 Azure 和谷歌雲端銷售額則將分別成長 38% 和 50%，但上季 Azure 38% 的營收成長仍未能滿足投資者，導致微軟股價在財報公佈隔天下挫一成。

投資管理公司 Jensen 投資組合經理 Allen Bond 認為，對 Anthropic 新 AI 服務的興奮已平息許多關於此類投資最終能否獲得回報的擔憂。雖然這些進展讓一些被認為面臨被顛覆風險的軟體製造商感到焦慮，但對於正為未來積極投資的大型科技公司是個利多。