鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-27 13:20

全球金融市場本周將迎來罕見的「超級央行週」，美國、歐洲、日本、英國及加拿大等 G7 主要央行將密集公佈利率決議，儘管市場普遍預期將按兵不動，但決策官員的目光正高度聚焦於美伊衝突引發的能源成本飆升及其可能帶來的通膨復燃風險。

掌握全球約一半經濟命脈的央行總裁們，正試圖在複雜的地緣局勢與經濟韌性之間尋找微妙的平衡。

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日本央行 (BOJ) 周二 (28 日) 率先登場，聯準會 (Fed) 和加拿大央行將於周三公佈最新利率決議，而歐洲央行 (ECB) 與英國央行 (BoE) 將在周四 (30 日) 壓軸亮相。

目前，投資人最關切的並非利率本身，而是 Fed 主席鮑爾、ECB 總裁拉加德等官員是否會對通膨威脅流露擔憂。這種源自於石油供應中斷的壓力，一旦引發政策趨緊的猜測，便可能對政府公債市場構成利空。

事實上，隨著交易員關注點轉向戰爭之外，股市與信貸市場近期表現強勁，而政府公債已明顯落後。

機構投資人正嚴陣以待。Pendal Group 的 Amy Xie Patrick 本月已退出所有長債風險部位。她指出，當前存在石油衝擊且通膨前景不明，在情況明確前，債券殖利率難以突破僵局。

曾任貝萊德澳洲固定收益主管的 Stephen Miller 也預測，央行的鷹派言論恐刺激債券空頭，推高殖利率。這種謹慎情緒並非空穴來風，央行決策者仍對疫情期間誤判通膨為「暫時性」而心有餘悸，生怕重蹈覆轍，因此即便面臨經濟成長的擔憂，也傾向於保持警惕。

英國已率先感到壓力，3 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.3%，汽油價格急劇上漲迫使貨幣市場將 BoE 今年升息預期從一次上調到至少兩次。

Fed 官員同樣警告，美以伊衝突可能進一步推高通膨，甚至迫使央行考慮升息，儘管油價維持高檔時間仍不確定。

道明證券預估，鮑爾將展現「中性立場」，承認近期通膨上升但指出核心通膨僅略有抬頭，在缺乏明確指引的情況下，10 年期美債殖利率恐持續在 4.1% 至 4.4% 區間波動。

BOJ 總裁植田和男可能會評估核心通膨風險，並採取「鷹派按兵不動」的策略，為年內升息鋪路。

拉加德則可能會重申不確定性的增加。根據最新的利率掉期定價數據，市場認為 6 月升息幾乎已成定局。