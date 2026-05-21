鉅亨網編輯林羿君 2026-05-21 14:10

包括格里格斯比（Yulia Zhestkova Grigsby）與斯特魯伊文（Daan Struyven）在內的高盛分析師於周三 (20 日) 發布的報告中表示，5 月迄今，可觀測庫存每日減少達 870 萬桶，幾乎是衝突爆發以來平均速度的 2 倍。

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分析師指出：「現貨市場持續緊縮，因為估計通過荷姆茲海峽的石油出口量，仍維持在正常水準的 5% 極低水位。」

這場衝突引發了前所未有的供應衝擊，徹底顛覆全球能源市場，並促使危機爆發前累積的庫存遭到快速消耗；與此同時，各國政府也協調釋出戰略石油儲備，企圖平抑油價漲勢。

國際能源總署（IEA）執行董事比羅爾（Fatih Birol）上週警告，商業石油庫存正以加速的步伐萎縮。該機構預估，即便衝突在短期內落幕，市場在 10 月之前仍將維持「嚴重供不應求」的局面。

高盛指出，5 月約三分之二的庫存減少來自所謂「海上原油」（oil on water）下降，主要因出口下滑幅度超過進口減少。報告並稱，進口疲弱正由亞洲擴散至歐洲，例如歐洲航空燃油進口量較 2025 年平均水準低 60%。

儘管如此，分析師表示，雖然自 3 月以來，全球庫存平均每日減少 460 萬桶，但與去年同期相比依然持平，這主要歸功於衝突爆發前的 9 個月內，市場所累積的「龐大緩衝庫存」。

在全球最大原油進口國中國，煉油廠對原油顯得「意興闌珊」，這直接反映在進口量的「大幅下滑」上。

分析師引用高盛內部經濟學家的估算數據補充指出，受經濟活動疲軟等因素影響，中國上個月的本土燃料銷量下滑了 22%。

美國方面，官方數據顯示，上週全國原油庫存（含戰略石油儲備）大減 1,780 萬桶，創下新低，主因出口創高開始侵蝕庫存；奧克拉荷馬州庫欣交割中心的庫存亦持續逼近所謂「油槽底部」。

分析師表示：「美國的夏季出遊旺季將於本週末展開，這意味著汽油、柴油和航空燃油的需求即將迎來利多推升。」