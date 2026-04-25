鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-25 11:20

在英特爾 (INTC-US) 財測利多帶動下，費城半導體指數 (SOX) 周五 (24 日) 再度收高，正式寫下驚人的「18 連漲」史上最長連漲紀錄。

費半「18連漲」寫下史上最強噴發行情！下周看聯電、高通接棒表現 (圖:Reuters/TPG)

在此之前，標普 500 與那斯達克綜合指數也寫下各自紀錄，標普連漲七日、累計漲 12%，那指連漲 13 日、共漲 18%，但費半卻展現更強大的韌性，不但已經連漲 18 日，這段期間更以 45% 漲幅大幅領先。

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在這波漲勢中，費半指數多次無視大盤的暫時性拋售，即使同樣身為 AI 指標的軟體類股在周四 (23 日) 暴跌 6%，費半指數仍逆勢走強。

這波大漲已讓投資人拋開美伊戰爭爆發首月的陰霾：當時費半一度重挫 12%、陷入修正，如今的反彈不僅收復所有失地，更連續 13 天刷新歷史收盤新高。

推升漲勢的關鍵因素

輝達 (NVDA-US)：身為費半權重最高的成分股，輝達在這波漲勢中領跑，自 3 月底低點以來大漲約 25%。也因為輝達具有產業風向球的地位，強勢的股價表現不僅吸引同業跟進，更對指數權重有舉足輕重的影響。

艾司摩爾 (ASML-US) : 這家荷蘭先進晶片設備製造商同樣以 AI 需求為由，上修全年營收預測。

英特爾 (INTC-US)： 英特爾第 1 季財報和本季財測都優於市場預期，顯示並未在 AI 基礎設施浪潮中缺席，周五終場大漲 24%，並帶動 CPU 族群受惠，超微 (AMD-US) 收盤跳漲 14%。

決定下一階段走勢的關鍵個股