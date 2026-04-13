鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-14 06:04

輝達 (NVDA-US) 週一 (13 日) 否認市場傳出收購個人電腦 (PC) 製造商的消息，引發戴爾、惠普等相關個股盤後震盪走弱。該傳聞最早由科技媒體報導指出輝達正與某 PC 廠洽談收購事宜，但公司隨即出面澄清，強調相關內容「不實」。

科技媒體 SemiAccurate 週一於盤中揭露，AI 巨頭輝達正與一家大型以 PC 為主的企業進行長期談判，時間已超過一年，交易結果可能即將明朗，預料將對全球 PC 與伺服器產業帶來結構性變化。

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值得注意的是，該傳聞並未伴隨任何監管申報、併購協議或正式公告，輝達也未釋出任何關於調整其資料中心 GPU 或 AI 加速器產品布局的訊號。

該報導強調此消息基於長期調查，而非市場傳言。戴爾週一急升 6.74%，惠普強漲 5.31%。

回顧 2025 年初，SemiAccurate 曾率先披露馬斯克 (Elon Musk) 有意收購英特爾的消息，當時市場多半抱持質疑甚至嘲諷態度。

然而數季後，馬斯克親自對外表達相關收購意圖，使該報導逐步獲得驗證，儘管最終交易未能落地，但相關構想並未消失，而是轉化為後續與英特爾相關的「Terafab」計畫，顯示策略方向由併購轉向合作發展。

華爾街分析，若輝達未來真的跨足收購 PC OEM，將意味其策略從晶片與平台供應商，轉向更高層次的垂直整合模式。不過此舉除將增加製造與通路管理的複雜度，也可能因其在資料中心 GPU 市場的主導地位，引發監管機構對競爭的關注。