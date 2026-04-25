簡化訴訟 聚焦爭點 馬斯克撤回OpenAI詐欺指控 1500億美元索賠案下週開審

鉅亨網編譯許家華 2026-04-25 10:00

美國法院針對科技富豪馬斯課 (Elon Musk) 與 OpenAI 之間的訴訟作出最新裁決。

（圖：Shutterstock)

美國加州奧克蘭聯邦地方法院法官 Yvonne Gonzalez Rogers 週五 (24 日) 裁定，依馬斯克本人請求，駁回其提出的詐欺與推定詐欺指控，但案件仍將就「違反慈善信託」與「不當得利」等核心爭議繼續審理，並按原計畫進入陪審團審判程序。

‌



根據法院安排，陪審團遴選將於週一 (27 日) 展開，開庭陳述預計週二進行。馬斯克方面表示，主動撤回詐欺相關指控，旨在簡化案件爭點，使陪審團聚焦於其核心主張，即確保 OpenAI 遵循創立初衷，服務全人類，而非成為「謀利機器」。

本案爭議焦點，源於 OpenAI 於 2019 年轉型為營利結構。馬斯克主張，OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman) 與 OpenAI 背離最初非營利使命，並指控其與重要投資方微軟(MSFT-US) 在轉型過程中誤導其本人與公眾。微軟長期為 OpenAI 提供資金與雲端資源，被視為其關鍵合作夥伴。

市場亦高度關注 OpenAI 未來動向。外媒此前報導，該公司正為潛在首次公開募股 (IPO) 做準備，估值可能高達 1 兆美元，若成真，將成為史上規模最大的科技上市案之一。在此背景下，訴訟結果被視為可能影響公司治理與資本市場評價的重要變數。

據知情人士透露，馬斯克此次求償金額高達 1,500 億美元，並主張相關賠償應回歸 OpenAI 的慈善體系使用。法律專家指出，「違反慈善信託」主張若成立，將涉及對公司結構與資金用途的重大檢視，對整個 AI 產業的治理模式帶來潛在衝擊。

值得注意的是，該案發展正值人工智慧競爭白熱化之際。自 ChatGPT 推出以來，OpenAI 在生成式 AI 領域迅速擴張，並與微軟深化合作，推動雲端與企業應用整合。同時，馬斯克亦另行創立 AI 公司參與競爭，使雙方關係更趨緊張。