鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-01 08:00

美國晶片設計公司 Marvell Technology 週二 (31 日) 股價強漲 12%，主因宣布與 AI 巨頭輝達建立策略合作關係，並獲得輝達 20 億美元投資，市場看好雙方在 AI 基礎設施領域的長期成長動能。

根據聲明，雙方將透過輝達 NVLink Fusion 平台深化合作，該平台為機架級架構，可協助企業打造半客製化 AI 系統，並串聯輝達 AI 工廠與 AI-RAN 生態系，加速 AI 應用落地。

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在合作分工方面，Marvell 將提供客製化 XPU 與相容 NVLink Fusion 的擴展型網路解決方案；輝達則負責供應關鍵技術，包括 Vera CPU、ConnectX 網卡 (NIC)、BlueField DPU、NVLink 互連、Spectrum-X 交換器，以及機架級 AI 運算資源。

雙方同時將在矽光子 (silicon photonics) 技術展開合作，並計畫透過輝達 Aerial AI-RAN 平台，推動電信網路升級為 AI 基礎設施，鎖定 5G 與未來 6G 應用。

輝達執行長黃仁勳表示，AI 推論需求正快速成長，Token 生成需求激增，全球正加速建置 AI 工廠。透過與 Marvell 合作，將讓企業更容易導入輝達 AI 生態系，並擴展專用 AI 運算能力。

Marvell 董事長暨執行長 Matt Murphy 指出，此次合作升級凸顯高速連接、光學互連與加速運算架構在 AI 規模化發展中的關鍵角色。

分析觀點方面，瑞穗證券分析師 Jordan Klein 表示，該合作有助於 Marvell 切入 ASIC 與 XPU 市場，並吸引偏好採用輝達 NVLink 架構的客戶，相較於以太網方案 (博通) 或 AMD 的 UALink 陣營具競爭優勢。

他進一步指出，此合作也讓輝達得以接觸 Marvell 既有的 ASIC 與 XPU 客戶群，潛在對象包括亞馬遜 (AMZN-US) 與微軟 (MSFT-US)，有望進一步擴大 AI 基礎設施布局。