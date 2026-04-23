鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-24 05:30

美以伊衝突持續近兩個月，局勢至今未見明顯緩和，其外溢效應已從中東擴散至全球，對多國民生與經濟運行造成顯著衝擊，各國進出口亦隨之承壓。

歐洲方面，英國、法國與德國受創較深。英國國家統計局 (ONS) 數據顯示，3 月通膨率升至 3.3%，英國央行 (BoE) 預估 7 月至 9 月可能達 3.5%。

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法國經濟與財政部長 Roland Lescure 表示，戰事造成法國經濟損失高達 40 億至 60 億歐元，政府擬凍結部分支出並出台應對措施，法國央行亦下調今年經濟成長率估值至 0.9%。

德國工商總會警告戰事引發顯著連鎖效應，導致企業成本大漲，儘管德國央行預測經濟產出可能溫和擴張，但整體復甦勢頭已被打斷。

專家指出，中東航道受擾推高能源成本，歐洲面臨經濟、社會與地緣政治的全方面挑戰。亞洲地區同樣遭受近乎災難性的衝擊，液化天然氣 (LNG) 進口量驟降至近 6 年低點。

IMF 報告也預測，中東等相關地區今年經濟增速將放緩至 1.4%，多個石油出口國可能出現負增長。

日韓兩國為應對能源緊張，被迫調整發電策略，東南亞國家亦面臨嚴峻考驗，馬來亞投資銀行下調東南亞地區六國經濟成長預期至 4.5%，並上調通膨估值。

供應鏈受阻甚至影響民生用品，全球最大保險套生產商康樂公司打算漲價 20% 至 30%。

專家表示，東南亞普遍陷入能源緊張，若局勢惡化，將引發海外勞工回流等連鎖反應，加劇社會穩定風險。

美洲方面，美國 3 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.3%，創 2024 年 6 月來新高，中東戰事成本預估已超過 420 億美元，每秒花費約 1.14 萬美元，龐大國防預算恐進一步推高國債。

拉美地區則面臨間接衝擊，世界銀行下調當地今年經濟成長率至 2.1%。古巴處境尤為複雜，雖然美國重心轉移帶來喘息空間，但能源獲取受限問題依然未解。