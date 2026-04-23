鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-24 02:31

不只iPhone！蘋果準備推出六大新產品(圖：REUTERS/TPG)

報導指出，這六大新產品類別包括具備 AI 功能的 AirPods、智慧眼鏡、AI 隨身裝置 (Pendant)、智慧顯示器、桌上型機器人以及安全攝影機。其中，多數產品屬於蘋果過去未涉足的全新領域，象徵其產品線正進一步擴張。市場認為，這些裝置將圍繞蘋果強化中的 AI 技術發展，並高度依賴 iPhone 作為運算與控制核心。

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在產品時程方面，目前傳出智慧顯示器可能最快於 2026 年推出，安全攝影機亦有望於近期亮相；至於智慧眼鏡與桌上型機器人則仍處於較長期規劃階段，上市時間可能落在 2027 年或之後。外界也關注，部分產品開發進度存在延後風險，顯示蘋果在新領域布局仍面臨技術與市場挑戰。

分析指出，蘋果上一次跨入全新產品類別為 2024 年推出的 Vision Pro，但該產品至今市場反應有限，未能帶動大規模需求。儘管如此，公司仍持續投入新產品開發，反映其不願錯過 AI 浪潮與智慧裝置整合帶來的機會。

此外，隨著蘋果執行長庫克預計於 2026 年交棒由硬體主管特納斯接任，外界也將這一系列新產品視為庫克任內的重要布局之一。市場預期，未來蘋果將以 AI 為核心，整合穿戴裝置與智慧家庭產品，打造更完整的生態系，以強化用戶黏著度並拓展營收來源。