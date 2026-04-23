鉅亨網編譯段智恆 2026-04-23 23:00

根據交易內容，派拉蒙提出以每股 31 美元收購 WBD 全部業務，涵蓋《TNT》、《CNN》與《Discovery Channel》等有線電視頻道，以及串流服務 HBO Max 與華納兄弟電影製片業務。

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該收購案歷經多輪競價與談判，自去年 9 月以來吸引 Netflix(NFLX-US)與康卡斯特 (CMCSA-US) 等競爭者參與。最終派拉蒙於今年 2 月將報價提高至每股 31 美元後，促使 Netflix 退出對 WBD 影視與串流資產的競逐。交易亦包含約 70 億美元的分手費條款，若未獲監管機構批准，派拉蒙需支付該筆費用；此外，派拉蒙也同意承擔 WBD 因終止與 Netflix 協議所需支付的 28 億美元分手費。

派拉蒙表示，股東支持是完成收購的重要里程碑，目前公司已在股權與債務融資以及監管審批方面取得進展，預計交易將於第三季完成。WBD 執行長札斯拉夫 (David Zaslav) 亦指出，該交易將為股東創造顯著價值，並有助打造新一代媒體與娛樂公司。

代理投票顧問機構 Institutional Shareholder Services(ISS) 先前已建議股東支持該交易，認為這是競爭性出售過程的結果，且提供相對於未受影響股價的溢價，同時具備流動性與價值確定性。

不過，在支持併購案的同時，WBD 股東並未贊成對管理層的高額補償方案。該方案涉及 Zaslav 與其他高階主管的「黃金降落傘」條款，總額超過 8 億美元，包括約 5 億美元的股票獎勵，以及約 3.35 億美元的稅負補償。儘管股東表決反對，但由於該投票不具約束力，相關補償仍將按計畫執行。