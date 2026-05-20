鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-20 14:30

美國兩黨參議員將提出一項新法案，為了反制中國在海外銷售人工智慧 (AI) 工具，將提議在國務院內部設立一個專責辦公室，為盟國政府採購美國技術提供補貼、並簡化採購流程，且將成立 5 億美元的基金加以資助。

美兩黨立法助陣川普「矽盛世」！擬編5億美元基金 補貼盟國採購美AI模型與晶片 (圖:Shutterstock)

這項法案由新罕布夏州民主黨籍參議員 Jeanne Shaheen 與內布拉斯加州共和黨籍參議員 Pete Ricketts 共同發起，目的在強化川普政府的「矽盛世」(Pax Silica) 倡議。川普希望透過確保關鍵礦物及其他 AI 供應鏈重要原料，以降低對中國的依賴，並加強盟國之間的合作。

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該法案將致力於簡化外國政府採購美國技術的流程，包括 AI 模型、晶片及其他相關軟硬體、電信設備、資安產品、生物技術以及雲端運算系統等項目。

Shaheen 在聲明中說：「我們與中國的競爭，核心在於我們向合作夥伴開發與推廣未來技術的能力。這項立法向世界傳遞了一個訊息：美國將在技術上進行競爭，而且我們可以提供更好的條件。」

這項立法舉措推出之際，中國正加大力道布局，澳洲 Griffith 大學與上海綠色金融與發展研究中心的研究數據顯示，中國去年為「一帶一路」跨國經濟合作計畫投入創紀錄的 2130 億美元。