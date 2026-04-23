鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-23 18:00

受谷歌 (GOOGL-US) 發布第八代張量處理器 (TPU) 及簽署長期供應協議的利多刺激，網通晶片大廠博通(AVGO-US)股價周三 (22 日) 強漲約 5% 至每股 422.65 美元，不僅創 2009 年來最高收盤價紀錄，公司市值也歷史性突破 2 兆美元大關，繼輝達、Alphabet、微軟、亞馬遜和蘋果之後，成為美股史上第六家達成此里程碑的企業。

AI 晶片浪潮正將博通重塑為頂級市值機構，谷歌此次發布的第八代 TPU 被市場視為核心催化劑，同時跟博通確認了延長至 2031 年的長期合作協議，涵蓋未來多代 TPU 及機架級關鍵組件的供應，這也平息此前華爾街關於博通可能從谷歌身上流失份額的爭議。

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分析師普遍認為，谷歌周三的公告對博通釋放了強烈的正面訊號。

Seaport Research 分析師 Jay Goldberg 在受訪時指出，這是當日行情的首要驅動力，雖然不能完全證明份額無虞，但解讀偏向正面。

晨星分析師 William Kerwin 也表示，作為谷歌 TPU 的「首席主導設計商」，博通有望在新一代晶片中同時受益於定價提升和出貨量增長，因為每一代新 TPU 通常因存儲器容量增加而對應更高的價格節點。

谷歌在 Cloud Next 2026 大會上推出的第八代 TPU 採用「雙晶片」策略，其中專注高性能訓練的 TPU 8t 由博通操刀，而主打高性價比推理的 TPU 8i 則由聯發科設計，這種分工明確的策略進一步鞏固了博通在高端訓練晶片領域的統治地位。

基於谷歌 TPU 協議的延伸以及與 AI 新創公司 Anthropic 的擴展合作，瑞銀在最新的研究報告中大幅上調對博通的獲利預期。

瑞銀將博通 2027 財年營收預測從 1822 億美元上調至 1949 億美元，調升幅度約 7%，2028 財年營收預測亦從 2297 億上調至 24484 億美元。

在 AI 收入方面，瑞銀將博通 2027 財年預測從 1327 億美元大幅上調至約 1454 億美元，並將 2027 年 TPU 出貨量預測從約 600 萬顆上調至約 730 萬顆。

此外，瑞銀也將谷歌雲端 TPU 支出的 2027 年和 2028 年預測分別上調至 610 億和 790 億美元。

Anthropic 的高速擴張也為博通帶來顯著增量，其年化收入已突破 300 億美元，並將於 2027 年起獲得約 3.5 GW 的 TPU 算力支持。因此，瑞銀維持博通「買進」評等及 475 美元目標價。

儘管博通目前估值處於相對高位，未來 12 個月本益比約 26 倍，高於 10 年歷史平均值 18 倍，但多數投資人預期博通實際業績將處於高量級區間。

瑞銀指出，雖然與谷歌的長約對短期 TPU 風險爭論具有邊際積極效應，但博通在 AI 客製化晶片外的客戶及業務多元化進展，仍是市場為其長期估值提供支撐所需的關鍵驗證。