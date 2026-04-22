鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-22 17:00

伊朗半官方媒體《塔斯尼姆通訊社》週三 (22 日) 報導，伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 已全面準備好推出新的成果與「驚喜」，其程度將超出敵方的理解範圍，並警告敵人任何新的侵略行為都將遭到毀滅性回應。

革命衛隊週三就成立紀念日發表聲明，內容將自身定位為具備高度動員力的核心武裝力量，並表示已準備在當前局勢下部署新型戰力，應對其所稱「具侵略性且不可信任的敵人」。

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IRGC 指出，伊朗武裝部隊的整體戰略能力已獲支持，並宣傳過去針對區域內目標的飛彈與無人機行動，已對美國與以色列部隊造成壓力與削弱效果。

在目前被描述為「軍事對抗暫時沉寂」的階段，IRGC 表示，儘管外界進入談判與停火期，仍須持續監控局勢變化，避免敵方趁機採取行動。

聲明同時強調，在伊朗武裝部隊主導下，區域內部分美國與以色列軍事基礎設施已遭到重創，顯示其軍事行動已產生實質影響。

IRGC 最後警告，部隊目前維持最高戰備狀態，一旦局勢再度升溫，將對敵方剩餘軍事資產發動超出其預期的打擊，並以迅速且果斷的方式回應任何新一輪衝突。

伊朗國會議長卡利巴夫前一日就放話，德黑蘭不會在威脅下談判，已準備好在戰場上亮出新牌。伊朗國家電視台強調，伊朗的鈾濃縮及其程度、濃縮鈾的稀釋與否、濃縮鈾的所有權等，都是伊朗的內政事務，敵人不應有任何干涉。

究竟是什麼「新牌」或是「驚喜」？伊朗尚未公布任何細節。

值得注意的是，「卡德爾」飛彈 21 日晚出現在伊朗首都德黑蘭卡德爾廣場上，該飛彈射程超過 1000 公里，且具備抗干擾能力，在伊朗戰爭中，伊朗多次發射該型號飛彈，打擊以色列及地區內美軍目標。

巴基斯坦積極介入斡旋 就怕戰爭將成僅存選項

美國延長對伊停火之際，巴基斯坦積極介入斡旋，力促雙方在 48 小時內重啟談判。分析指出，伊斯蘭堡在此次停火延長過程中扮演關鍵角色，並向美伊雙方釋出明確訊號，若無法持續對話，局勢恐迅速滑向全面衝突。

南亞戰略穩定研究所大學所長、同時擔任巴基斯坦國防部顧問的 Maria Sultan 表示，若停火未能延續，波斯灣軍事情勢將立即升溫，甚至可能進一步衝擊荷姆茲海峽的穩定。在美軍於該區域部署持續增加的背景下，任何誤判都可能引發蝴蝶效應。

她指出，巴基斯坦近期已與美國與伊朗展開密集磋商，並推動雙方回到伊斯蘭堡進行直接談判。她直言，若談判無法展開，戰爭將成為僅存選項。