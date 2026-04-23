伊朗多快能製造出核彈？專家：4～5週內可產出首枚核武材料

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-23 17:40

《半島電視台》報導，在美國與伊朗停火延長且談判陷入僵局之際，伊朗核計畫進展再度成為國際關注焦點。美國總統川普表示，正在協商中的新核協議將優於 2015 年的《聯合全面行動計畫》(JCPOA)，而美方核心要求之一即為伊朗全面停止鈾濃縮活動。

飛彈示意圖 (圖：shutterstock)

鈾是一種具有放射性的高密度金屬，廣泛用於核電與核武。天然鈾主要由三種同位素構成，其中約 99.3% 為 U-238，僅約 0.7% 為可維持核連鎖反應的 U-235。核能發電通常僅需將 U-235 濃縮至 3% 至 5%，但製造核武則需達到約 90% 的武器級濃度。

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鈾濃縮過程需先將鈾轉化為六氟化鈾氣體 (UF₆)，再送入高速旋轉的離心機。離心力會將較重的 U-238 甩向外側，而較輕的 U-235 集中於中心，經多層級聯離心機反覆處理後逐步提升濃度。單一離心機的分離效果有限，因此需透過大量設備組成「級聯系統」才能達到高濃縮水平。

國際原子能總署 (IAEA) 資料顯示，伊朗目前持有約 440 公斤濃度 60% 的濃縮鈾。專家指出，一旦濃度達到 60%，再進一步提升至 90% 的難度將大幅降低。

麻省理工學院 (MIT) 榮譽教授 Postol(Ted Postol) 分析，從天然鈾濃縮至 60% 約需 5 年時間與約 5,000 分離功 (SWU)，但從 60% 提升至 90% 僅需約 500 SWU，最快約 4 至 5 週即可完成。

Postol 指出，伊朗目前至少擁有 1,740 台先進的 IR-6 離心機，年產分離能力約 900 至 1,000 SWU，另有數萬台較舊型設備。這些離心機可透過級聯方式運作，使高濃縮鈾的產出速度顯著提升。

專家強調，一組可生產武器級鈾的離心機系統所需空間不大，約 60 平方公尺，規模相當於小型公寓，具備高度隱蔽性。電力需求亦不高，甚至可由一輛油電混合車提供足夠能源運作多組離心設備。

此外，60% 濃縮鈾一旦進一步提純，可轉換為金屬形態，成為核武核心材料。Postol 認為，伊朗目前已具備完整技術條件，包括濃縮能力、金屬轉換技術及飛彈運載系統，理論上不需進行核試驗，即可組裝可用核武。

根據估算，伊朗現有的 60% 濃縮鈾儲量，若進一步提升至 90%，理論上可製造約 10 至 11 枚低技術核彈。且由於相關設施多設於地下，單一軍事打擊行動未必能完全消除其核能力。

在國際規範方面，《不擴散核武條約》（NPT）允許締約國在接受監督下進行民用核能活動，包括低濃縮鈾生產，但禁止發展核武。伊朗為締約國之一，過去在 JCPOA 框架下曾將濃縮上限限制於 3.67%，以換取制裁解除。然而在美國 2018 年退出協議並恢復制裁後，伊朗逐步恢復並提升濃縮活動。

目前談判中，伊朗已釋出可能將 60% 濃縮鈾「降濃縮」至約 20% 的訊號，作為善意回應。