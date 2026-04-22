鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-04-22 09:46

「卡德爾」飛彈周二（21 日）晚出現在伊朗首都德黑蘭卡德爾廣場上，在伊朗戰爭中，伊朗多次發射該型號飛彈，打擊以色列及地區內美軍目標。

伊朗展示飛彈，宣布舉行「展現國家力量」大遊行。（圖：Shutterstock）

「霍拉姆沙赫爾 - 4」彈道飛彈當天晚上也出現在伊朗德黑蘭革命廣場。伊朗伊斯蘭革命衛隊還發布了「真實承諾 4」第 100 波打擊行動的影片。

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伊朗周三凌晨宣布將於 4 月 29 日下午三點在全國範圍內舉行展現國家力量的大遊行。

伊朗《塔斯尼姆通訊社》周三凌晨報導，伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部發言人表示，伊朗武裝部隊已做好「百分之百」的戰鬥準備，將給侵略者更嚴厲的教訓。

該發言人說，一旦發生針對伊朗的任何侵略行動，伊武裝部隊將立即對預定目標發動猛烈攻擊，給美國和以色列侵略者「比以往更加嚴厲的教訓」。他說，伊朗武裝部隊「早已做好百分之百戰鬥準備，隨時準備開火」。

針對美國總統川普延長停火期限的聲明，伊朗國家電視台說，伊朗已經成為戰場的勝利者。控制荷姆茲海峽是這場戰爭中伊朗獲得的極為寶貴的籌碼。伊朗同意軍事戰鬥暫停，但戰爭仍未結束。