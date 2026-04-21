鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-21 16:15

蘋果 (AAPL-US) 正式進入權力交接期，長期執掌公司的執行長庫克 9 月將轉任執行董事長，並交棒給硬體大將特納斯 (John Ternus)，分析師直言，特納斯上任後，首要挑戰將是如何帶領蘋果走過人工智慧(AI) 轉型關鍵期。

對於人事變動，Wedbush 科技分析師 Dan Ives 認為，蘋果正處於 AI 戰略轉型的關鍵期，傳奇執行長庫克在此時離職令人意外。

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他說：「投資人對此看法分歧，消息來得有些突然，高層顯然有變革壓力。庫克留下的位子極難填補，雖然他在這個時間點退場有其道理，但也引發不少疑問。庫克或許認為在 WWDC 前夕，各項布局已到位，因此決定交棒。他在庫本蒂諾留下了深遠的傳奇，特納斯上任後必須立即拿出成績，尤其是在 AI 領域。」

Yahoo Finance 整理特納斯接任執行長後的七大首要任務，若能取得旗開得勝，將有助於建立他在華爾街的公信力：

1. 確立蘋果 AI 的地位

50 歲的特納斯自 2001 年加入蘋果以來，幾乎參與了每一項劃時代產品的設計，硬體底子深厚。有了庫克打下的基礎，特納斯必須持續深耕，並勇於與其他對手結盟。蘋果近期已與 Google(GOOGL-US) 建立多年合作關係，每年斥資約 10 億美元，將客製化版本的 Gemini 模型與 Siri 及 Apple Intelligence 整合。

2. 布局「後 iPhone 時代」

OpenAI 去年 5 月以 65 億美元收購「iPhone 設計之魂」Jony Ive 所創立的 AI 硬體新創公司 io Products，今年可能推出首款硬體挑戰 iPhone。特納斯必須利用自己深厚的硬體背景，思索 iPhone 之後的未來，而且這可能得比傳聞中今年稍晚問世的摺疊裝置更具前瞻性。

3. AI 時代下的組織調整

從甲骨文 (ORCL-US)、亞馬遜(AMZN-US) 到 Meta(META-US)，科技巨頭在工作領域導入 AI 之後正在裁減人力。新官上任的特納斯可能需要調整蘋果全球約 16 萬名的員工規模，並將節省下來的成本轉向成長投資、或回饋股東。

4. 決斷影音內容野心

自 2019 年推出 Apple TV + 以來，蘋果已在原創內容耗資約 250 億至 300 億美元，但除了《晨間直播秀》(The Morning Show) 與布萊德彼特的 F1 電影外，熱門作品並不多。特納斯必須決定是要全力跟進 Netflix(NFLX-US) 與亞馬遜，還是縮減規模。

5. 重新洗牌管理團隊

新任執行長重新配置心腹是標準程序，外界推測特納斯早已準備好理想的人選名單。

6. 與總統建立聯繫

庫克曾示範，如何與難捉摸的美國總統川普共事的完美模式。特納斯不能浪費時間，必須投入心力建立與川普的關係。

7. 拜會波克夏執行長阿貝爾