鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-21 11:15

蘋果 (AAPL-US) 新任執行長特納斯（John Ternus）將於今年 9 月 1 日正式接掌蘋果執行長一職。這位深耕蘋果 25 年的硬體掌門人，雖被視為延續蘋果共同創辦人賈伯斯（Steve Jobs）「用戶至上」精神的接班人，但能否在 AI 時代打造新平台、帶領蘋果守住核心優勢，已成為市場最關注的關鍵考驗。

蘋果新CEO特納斯是「產品完美主義者」！承諾延續賈伯斯願景。(圖：REUTERS/TPG)

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他近日接受科技評測網站《Tom"s Guide》訪問時直言：「我們從不思考如何『賣出一項技術』，我們想的永遠是如何借助技術，打造出色的產品。」

分析指出，當特納斯於 9 月 1 日接替庫克時，這項特質將變得至關重要。其對產品的高度專注，使他在蘋果面臨關鍵轉折之際，成為延續其傳統的守護者。

蘋果在 AI 領域的表現並不亮眼。旗下語音助理 Siri 的升級換代一再延宕，且仍高度仰賴 Google 提供 AI 技術支援，已引發部分分析師對蘋果 AI 戰略的質疑。

目前 iPhone 銷售尚未受到明顯衝擊，但科技專家警告，AI 技術的突破性進展可能引發數十年一遇的產業變局，動搖智慧型手機在人們生活中的核心地位。

從三星、OpenAI 到 Meta(META-US) ，都將蘋果的失誤視為可乘之機，Meta 旗下搭載 AI 功能的 Ray-Ban 智慧眼鏡，便已在市場取得了初步成功。

市調機構 IDC 客戶裝置副總裁 Francisco Jeronimo 就坦言：「問題在於，他是否有勇氣做出定義新平台所需的那些大膽且有時令人不安的決定。打造優秀硬體是一個有章可循的問題，但打造一個讓開發者與企業真心採用的 AI 平台，是完全不同的挑戰。」

特納斯在蘋果深耕 25 年，人緣極佳

《路透》指出，特納斯在蘋果任職長達 25 年，從設計外接螢幕起步，一路主導 iPad、AirPods 等重量級產品，近期更推出輕薄化的 iPhone Air，以及起售價僅 599 美元、採用 iPhone 16 Pro 同款晶片的 MacBook Neo 筆電。

他最廣為人稱道的成就，是主導 Mac 筆電從英特爾 (INTC-US) 處理器轉換至蘋果自研晶片，終結長達十年以上的依賴關係。

此一轉型大幅提升 Mac 的效能與電池續航力，帶動近年銷售回春。特納斯曾感性表示，新晶片催生的輕薄快速 Mac，「簡直就像物理定律被改變了一樣。」

科技市調機構 Creative Strategies 分析師 Ben Bajarin 形容：「蘋果內部人人喜歡他，我認識的所有高層都對他讚譽有加。」

承繼賈伯斯精神，產品至上

特納斯將重心放在裝置而非純軟體的理念，被認為比前任執行長庫克更接近賈伯斯。

《路透》指出，早年職涯開始，特納斯便在賈伯斯麾下磨練，而賈伯斯那句名言「要從消費者體驗出發，再反推技術，而非反其道而行」，似乎早已內化為特納斯的行事準則。

他的完美主義同樣不遑多讓，並曾在母校賓州大學的畢業典禮演講中，憶及職涯早期某個深夜，為了螢幕背面一顆螺絲上的溝槽數目，與供應商力爭到底，但事實上，顧客幾乎不會看到這些螺絲。

接任執行長後，特納斯承諾將延續「半個世紀以來定義這個特別之地（蘋果）的價值觀與願景」。