鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2026-04-21 08:01

蘋果 (AAPL-US) 宣佈重大人事變動，現任硬體工程資深副總裁特納斯（John Ternus）將於今年 9 月 1 日正式接任執行長（CEO）一職。現任執行長庫克將轉任公司執行主席。這場權力交接不僅象徵著「庫克時代」的落幕，也讓全球目光聚焦在特納斯這位深耕硬體領域多年的核心元老身上。

庫克時代落幕！50歲「蘋果純血元老」特納斯接班 何許人也？(圖:REUTERS/TPG)

究竟這位即將執掌全球最有價值科技企業的特納斯，是何許人也？以下是關於他的關鍵解密：

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24 年「純血」蘋果元老，庫克最信任的左右手

現年 50 歲的特納斯，接棒年齡與 2011 年庫克從賈伯斯（Steve Jobs）手中接過帥印時恰好相同。他於 2001 年便加入蘋果產品設計團隊，職涯幾乎與蘋果的崛起同步。

2013 年升任硬體工程副總裁，2021 年正式進入核心高階主管層並直接向庫克匯報。長達 20 多年的資歷讓他對蘋果的企業文化與運作邏輯瞭若指掌。

主導全產品線研發，Mac 復興的幕後推手

特納斯在擔任硬體工程負責人期間，統籌了 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch 及 AirPods 等全線硬體研發團隊。

他最顯著的功績之一，便是主導了 Mac 系列電腦的技術轉型，帶動 Mac 銷售額回升與市佔率的逐年提升，讓該業務在面臨 PC 市場衰退時仍能逆勢增長。

主推 iPhone 史上最大改革：iPhone Air

特納斯的創新能力在去年秋季得到了驗證，他主導發表了全新的「iPhone Air」機型。這被視為自 2017 年 iPhone X 以來，蘋果對其核心產品線進行的最大幅度革新升級。

這不僅展現了他對硬體極限的追求，也印證了他具備定義下一代消費性電子產品的能力。

AI 變革下的領航者

特納斯上任之際，正值人工智慧（AI）全面席捲產業。面對競品紛紛搶進 AI 硬體戰場，特納斯的工程背景將成為蘋果能否將軟體 AI 化完美整合進硬體終端的關鍵。

他的硬體根基，被認為是蘋果在維持消費性電子領頭羊地位的同時，對抗其他科技巨頭挑戰的最強盾牌。

學術背景與早期經歷

特納斯擁有賓州大學（University of Pennsylvania）機械工程學士學位。在加入蘋果之前，他曾在虛擬研究系統公司（Virtual Research Systems）擔任機械工程師，擁有紮實的工程技術基礎，這與其嚴謹、注重實務的領導風格不謀而合。