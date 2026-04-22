鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-22 12:10

這波漲勢相當驚人，特別是考量到公司在 1 月 22 日公布第四季財報後的表現。當時第一季財測令市場失望，股價隔日重挫 17.03%，收在 45.07 美元。

‌



真正的漲勢始於 4 月。3 月以來，市場逐漸形成「CPU 將成為 AI 基礎建設關鍵」的共識。根據 Tom’s Hardware 報導，超微 (Advanced Micro Devices)(AMD-US) 與英特爾均表示 CPU 需求顯著上升。此外，美銀也上調 CPU 銷售預測。

英特爾預計將於 4 月 23 日公布 2026 會計年度第一季財報，市場期待偏高。更重要的是，英特爾近期公布三項關鍵進展，成為股價上漲的重要推力。自 2025 年 3 月上任的執行長陳立武，再次展現其扭轉局勢的能力，延續去年成功吸引重大投資的成果。

英特爾關鍵策略合作

4 月 1 日，英特爾與 Apollo Global Management 宣布，將以 142 億美元回購其在愛爾蘭 Fab 34 晶圓廠合資企業中未持有的 49% 股權。該交易將以現金及約 65 億美元新債融資。

4 月 7 日，據《路透》報導，英特爾將加入馬斯克 (Elon Musk) 主導的 Terafab AI 晶片園區計畫，與 SpaceX 及特斯拉合作，為其機器人與資料中心計畫提供處理器。

4 月 9 日，英特爾與 Google 確認建立多年合作關係，推動 AI 與雲端基礎設施建設。Google Cloud 將持續在其最佳化運算實例中部署英特爾 Xeon 處理器，包括最新的 Xeon 6，用於 C4 與 N4 實例。

雙方同時擴大客製化 ASIC 基礎設施處理單元 (IPU) 的共同開發。IPU 可將網路、儲存與安全功能從 CPU 卸載，提升整體運算效率。

摩根士丹利上調目標價

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師 Joseph Moore 在財報前更新對英特爾的看法。

他表示，目前仍難以評估 CPU 在 AI 浪潮中地位提升對股價的具體影響。其團隊預估 CPU 長期成長率約為 30% 至 40%，雖高於歷史水準，但仍低於 GPU 的成長預期。他也指出，單靠晶圓廠布局不太可能幫助英特爾提升市占率。

Moore 寫道，「我們預期初期會看到一些興趣，但從折現現金流角度來看，晶圓代工業務轉為正面的可能性仍然不高。不過，我們對 Terafab 合作關係感到有些興趣，也希望了解其經濟效益。」

分析師將英特爾 2027 年每股盈餘 (EPS) 預估由 0.97 美元上調至 1.34 美元，約比市場共識高出 20%。

Moore 重申中立評級，並將目標價由 41 美元上調至 56 美元，這是以其 2027 年 EPS 預估 1.34 美元、對應 42 倍本益比計算。他指出，此本益比「高於大型邏輯晶片同業區間上緣，反映在當前獲利仍偏低情況下的高槓桿潛力，以及晶圓代工選擇權價值，儘管我們對長期前景仍持保留態度。」

上行風險：

晶圓代工合作降低不確定性，並推升估值

CPU 供應緊張後，公司在桌機與伺服器市場奪回市占

下行風險：