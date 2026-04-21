鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-21 11:50

蘋果公司於美國時間周一 (20) 日正式對外宣布，現任執行長庫克將在完成 15 年領導任期後，轉任董事會執行主席，而接替他成為新任執行長的是現年 50 歲的硬體工程資深副總裁約翰 · 特納斯(John Ternus)。這項人事異動已獲蘋果董事會一致通過，9 月起正式生效，象徵著蘋果進入新的領導時代。

根據官方聲明，這是一項經過長期規劃與深思熟慮後作出的決定，旨在確保蘋果在關鍵時刻能夠穩定過渡並持續創新。

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庫克未來將以執行主席身份協助處理公司策略性事務，尤其是與全球政策制定者的溝通與關係維護。

同時，自 2011 年起擔任非執行董事長的亞瑟 · 萊文森 (Arthur Levinson) 也將於 9 月 1 日起轉任首席獨立董事，特納斯則將同步加入董事會，形成新一屆領導架構。

特納斯幾乎整個職業生涯都在蘋果度過。他在 2001 年加入產品設計團隊，曾直接參與賈伯斯時代的多項產品開發，並深受庫克賞識，2013 年晉升為硬體工程副總裁，2021 年進入核心高階管理團隊。

在他的領導下，蘋果推出了 iPad、AirPods、多代 iPhone、Mac 與 Apple Watch 等重要產品，並成功推動 Mac 系列轉向自研 M 系列晶片，徹底擺脫對英特爾的依賴，帶動銷量大幅成長。

庫克曾盛讚特納斯兼具工程思維與創新精神，並擁有誠信與遠見，是引領蘋果邁向下一個階段的最佳人選。

外界普遍認為，特納斯的接任是蘋果應對 AI 浪潮的重要一步。《Fortune》雜誌分析指出，作為一名真正的工程師，特納斯具備打造硬體生態系的深厚實力，而硬體正是蘋果推動 AI 戰略的核心。透過提升一位精通產品架構的領導者，蘋果押注在未來科技競爭中，掌握用戶體驗最終環節的公司將勝出。

特努斯表示，他對未來數年蘋果的潛力充滿信心，並承諾將延續公司半世紀以來的核心價值與願景。

回顧庫克的任期，自 2011 年接棒以來，他不僅延續了賈伯斯留下的產品基因，還成功將蘋果推向全球科技產業的巔峰。在他的領導下，公司市值從約 3500 億美元成長至 4 兆美元，增幅超過十倍，年度營收從 1080 億美元攀升至逾 4160 億美元。

庫克任內積極拓展新興市場，將零售版圖擴展至 200 多個國家和地區，並在全球營運超過 500 間直營門市。活躍裝置數量增加超過 25 億台，員工規模亦擴張逾 10 萬人。

儘管外界時有批評蘋果在庫克時代缺乏顛覆性的創新，但其在供應鏈管理、全球製造佈局及服務業務上的成就，獲得了股神巴菲特的高度肯定，甚至認為庫克打出了比賈伯斯時代更優秀的一手牌。

隨著領導層更替，蘋果也同步調整高層人事。硬體技術資深副總裁約翰尼 · 斯魯吉 (Johny Srouji) 將升任首席硬體長，統籌硬體工程與硬體技術部門。

自 2008 年加入蘋果以來，斯魯吉主導 A4 晶片及後續多代自研晶片的研發，是蘋果晶片戰略的靈魂人物。庫克稱讚斯魯吉是業界最具才華的工程主管之一，其影響力不僅限於蘋果，更遍及整個科技產業。

在蘋果成立 50 週年之際，庫克的角色轉換象徵著一個時代的結束與另一個時代的開始。

他在致用戶的公開信中深情回憶過去 15 年的每一天，都從閱讀全球用戶來信開始，並感謝大家的支持與信任。