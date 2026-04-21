鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-22 06:49

黃金周二 (21 日) 下挫逾 2%，投資人在美國和伊朗停火協議到期虔敬菜結果，並關注聯準會 (Fed) 下任主席提名人華許 (Kevin Warsh) 的國會聽證會之前，美元和美債殖利率雙雙揚升，讓黃金備受打壓。

黃金現貨下跌 2.2%，報每盎司 4712.04 美元，是一周以來最低。

黃金期貨下跌 2.3%，報每盎司 4719.60 美元。

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美元上揚 0.2%，使得以美元計價的黃金對持有其他貨幣的投資人而言更加昂貴。同時，10 年期美國公債殖利率也上升，代表持有黃金這類不孳息資產的魅力相對減弱。

RJO Futures 高級市場策略師 Bob Haberkorn 說：「殖利率和美元上漲對金價帶來壓力，而有關伊朗局勢的諸多新聞與相互矛盾的訊號，正在推動能源價格上漲，也給金屬帶來壓力。」

美國總統川普周二稍早表示，他不希望延長即將到期的伊朗停火，並表示如果談判破裂，美軍已「蓄勢待發」，原油價格應聲上漲逾 3%。

自 2 月 28 日美國和以色列對伊朗發動戰爭以來，油價飆升加劇了人們對通膨急劇上升的擔憂，從而削弱降息預期。

投資人也正密切關注參議院金融委員會就華許出任 Fed 主席所舉行的聽證會。

華許呼籲 Fed 進行「體制變革」，包括採取新的平抑通膨方法，以及徹底改革溝通機制——這可能會阻止 Fed 決策官員目前大量談論貨幣政策的狀態。

Haberkorn 說：「交易員將非常密切地關注並傾聽華許的發言。」

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