鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-21 17:40

渣打銀行 (Standard Chartered) 在最新報告中指出，儘管黃金在短期內仍面臨進一步的下行壓力，但預期金價將在 2026 年下半年迎來上漲走勢。

渣打銀行全球大宗商品研究主管 Suki Cooper 分析，金價目前似乎正在構建一個暫時的底部支撐位。然而，短期內的市場環境依然嚴峻。渣打在發布的官方預測顯示，今年第二季金價平均水準預計約為每盎司 4,605 美元。這主要是由於伊朗局勢的不確定性以及市場對通膨的持續擔憂，可能在未來幾個月內對金價施加下行壓力。

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地緣政治風險仍是影響市場的核心因素。Cooper 指出，當前金價走勢高度依賴於中東地區脆弱的停火協議與和平談判進展。儘管談判仍在進行，但荷姆茲海峽的航運目前仍處於關閉狀態，這持續衝擊著全球供應鏈的穩定並影響市場情緒。

此外，市場焦點正轉向實際殖利率，流動性需求可能繼續對價格形成壓力。

在宏觀經濟層面，金價與 5 年期實際殖利率的相關性已變動至 - 24%，而衝突前這一數值為 0%。市場目前正處於兩難境地：一方面要消化意外的高通膨風險，另一方面則要應對美國經濟可能衰退及產出負增長的壓力。

儘管短期存在不確定性，但市場已出現積極信號。報告提到，投機性頭寸規模縮減已擠出部分市場泡沫，使走勢更趨穩健。同時，黃金 ETF 已出現初步的資金重新流入跡象，顯示投資者配置需求正在回升。