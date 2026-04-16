鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-17 06:34

黃金現貨大致不變，報每盎司 4785.57 美元。

黃金期貨下跌 0.3%，報每盎司 4808.30 美元。

‌



在美國和以色列對伊朗發動戰爭後，黃金 3 月呈現下跌，投資人對通膨升溫和市場流動性感到擔憂。當利率較高時，身為不孳息資產的黃金，吸引力通常會下降。

金價之所以能反彈，源自市場對美國與伊朗將達成長期和平、結束戰爭協議的希望升溫，這有助於壓低能源價格，並緩解利率上升這個打壓金價的根本因素。

美國總統川普周四在 Truth Social 平台發文表示，以色列和黎巴嫩領導人已同意在美東時間下午 5 點 (台灣時間周五上午 5 點)，展開為期 10 天的停火。

High Ridge Futures 金屬交易總監 David Meger 說：「如果美伊緊張局勢有所緩和或戰爭結束，聯準會 (Fed) 未來降息的可能性將更大…… 這可能支撐貴金屬市場。」

交易員目前預期，今年美國降息的機率為 32%。

美國周四公布，上周初領失業救濟金的人數下降，代表勞動力市場狀況保持穩定，顯示儘管伊朗戰爭讓經濟蒙上陰影，雇主對招募仍抱持謹慎態度。

其他貴金屬交易

現貨白銀下跌 1%，報每盎司 78.29 美元。

現貨白金下跌 0.6%，報每盎司 2096.20 美元。

現貨鈀金下跌 0.7%，報每盎司 1561.50 美元。