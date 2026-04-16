鉅亨網編譯余曉惠
黃金前一日觸及一個月高點之後，周四 (16 日) 遊走平盤，市場靜待美伊和談傳出更多進展。
在美國和以色列對伊朗發動戰爭後，黃金 3 月呈現下跌，投資人對通膨升溫和市場流動性感到擔憂。當利率較高時，身為不孳息資產的黃金，吸引力通常會下降。
金價之所以能反彈，源自市場對美國與伊朗將達成長期和平、結束戰爭協議的希望升溫，這有助於壓低能源價格，並緩解利率上升這個打壓金價的根本因素。
美國總統川普周四在 Truth Social 平台發文表示，以色列和黎巴嫩領導人已同意在美東時間下午 5 點 (台灣時間周五上午 5 點)，展開為期 10 天的停火。
High Ridge Futures 金屬交易總監 David Meger 說：「如果美伊緊張局勢有所緩和或戰爭結束，聯準會 (Fed) 未來降息的可能性將更大…… 這可能支撐貴金屬市場。」
交易員目前預期，今年美國降息的機率為 32%。
美國周四公布，上周初領失業救濟金的人數下降，代表勞動力市場狀況保持穩定，顯示儘管伊朗戰爭讓經濟蒙上陰影，雇主對招募仍抱持謹慎態度。
白銀協會 (Silver Institute) 和諮詢公司 Metals Focus 周三表示，儘管需求預期減弱，但白銀市場的結構性供應短缺正邁向連續第六年。自 2021 年以來，已消耗庫存達 7.62 億盎司的庫存，讓流動性再度趨緊的風險受矚目。
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